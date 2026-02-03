"Tenía una esvástica en su muñeca": la anécdota más surrealista de Manuel Burque ayudando a una anciana "superentrañable"  

Manuel Burque descubrió que la señora llevaba una pequeña esvástica tatuada en la muñeca: "Era una vieja nazi. Y dirás claro, cómo no va a haber una vieja nazi. Hace unos años eran nazis normales, y ahora son nazis viejos. Entonces yo pensé que tal vez le dolía el brazo por eso mismo. Luego pensé que a lo mejor era una vieja rebeldía y que ya lo había superado, así que decidí confiar en que la señora ya había cambiado".