"Tenía una esvástica en su muñeca": la anécdota más surrealista de Manuel Burque ayudando a una anciana "superentrañable"  

Manuel Burque descubrió que la señora llevaba una pequeña esvástica tatuada en la muñeca: "Era una vieja nazi. Y dirás claro, cómo no va a haber una vieja nazi. Hace unos años eran nazis normales, y ahora son nazis viejos. Entonces yo pensé que tal vez le dolía el brazo por eso mismo. Luego pensé que a lo mejor era una vieja rebeldía y que ya lo había superado, así que decidí confiar en que la señora ya había cambiado".
En muchos caseros vascos hay labores (cuatro cabezas) desde hace cientos de años. Es exactamente una esvastica.
En comunicación existe la sincronía: lo que importa es el significado aquí y ahora. Si usas un código que sabes que el 99% de la sociedad interpreta de una forma, estás aceptando esa lectura.
No puedes forzar al receptor a hacer arqueología para entender el significado que pretendías darle tú: la responsabilidad del mensaje es de quien elige el símbolo, no de quien lo recibe.
Que tampoco descarto la hipotesis de que sea inventado, pero siempre refiriendose a lo que te comento.... pero ya me haces dudar!
Esto... No me salen las cuentas...
¿El relato es una broma que no pillo o se lo ha inventado directamente?