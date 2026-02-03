edición general
"Tenía una esvástica en su muñeca": la anécdota más surrealista de Manuel Burque ayudando a una anciana "superentrañable"

Manuel Burque descubrió que la señora llevaba una pequeña esvástica tatuada en la muñeca: "Era una vieja nazi. Y dirás claro, cómo no va a haber una vieja nazi. Hace unos años eran nazis normales, y ahora son nazis viejos. Entonces yo pensé que tal vez le dolía el brazo por eso mismo. Luego pensé que a lo mejor era una vieja rebeldía y que ya lo había superado, así que decidí confiar en que la señora ya había cambiado".

#1 HangTheRich
Era un símbolo de suerte. No confundir con los nostálgicos.
4 K 57
Doisneau #5 Doisneau
#1 Parece que se nos esta olvidando que el simbolo era previo al nazismo y que existen otras culturas al margen de la europea. Hace unos años se viralizo un video en el que casi agreden a un muchacho asiatico por tenerla, era taoista. Que si, que entendemos todos que en la mayoria de casos en europa no va a ser eso, pero tampoco se puede ser tan estrecho de miras.
1 K 23
#11 Barriales *
#5 es un gilipollas sin mas.
En muchos caseros vascos hay labores (cuatro cabezas) desde hace cientos de años. Es exactamente una esvastica.
0 K 6
ehizabai #12 ehizabai
#11 Hay "lauburu"s, que no labores.
0 K 10
#14 Barriales
#12 corrector y móvil.
0 K 6
volandero #13 volandero
#5 #8 Un símbolo no significa lo que el emisor quiere, sino lo que la sociedad ha pactado que significa.

En comunicación existe la sincronía: lo que importa es el significado aquí y ahora. Si usas un código que sabes que el 99% de la sociedad interpreta de una forma, estás aceptando esa lectura.

No puedes forzar al receptor a hacer arqueología para entender el significado que pretendías darle tú: la responsabilidad del mensaje es de quien elige el símbolo, no de quien lo recibe.
0 K 10
#4 Borgiano
Hoy en la gente de Bart...
3 K 37
triste_realidad #10 triste_realidad
#8 Si escuchas el audio se refiere a una vieja nazi, o al menos a una jipija que estuvo en la India en su juventud y ahora es una racista de mierda.
2 K 31
Huginn #6 Huginn
#3 Pero es que eso no es lo que se está dando a entender. Porque de ser así, no le veo nada de extraordinario, siempre habrá viejetes de todas las ideologías...
1 K 26
triste_realidad #9 triste_realidad
#6 ¿Como que no es lo que se está dando a entender? Estoy un poco espeso.... igual se me escapa algo, pero entiendo que lo dice porqué no era consciente de que ya hay (neo)nazis viejos. Burque es de los 80, supongo que creció viendo a los skins jovenes, y es la imagen que se le quedó. Pero claro, esos skins que eran jovenes cuando el era un niño, ahora son viejales.
Que tampoco descarto la hipotesis de que sea inventado, pero siempre refiriendose a lo que te comento.... pero ya me haces dudar!
0 K 6
Huginn #2 Huginn *
Era una vieja nazi. Y dirás claro, cómo no va a haber una vieja nazi. Hace unos años eran nazis normales, y ahora son nazis viejos.

Esto... No me salen las cuentas...

¿El relato es una broma que no pillo o se lo ha inventado directamente?
1 K 20
triste_realidad #3 triste_realidad
#2 En los 80 estaban de moda las botas y tirantes, ostias en el bar. Un skin de 30 años en los 80, hoy tiene 75 tacos. Con que tuviera 25 años en los 80 ahora tiene 70 y según como lo lleves, puedes ser bastante viejales ya (gran parte de los skins eran borraxuzos amigos de la drogaina (los SXE siempre han sido minoria)).
0 K 6
Lenari #8 Lenari
#2 Hace unos años estaba de moda viajar a la India como búsqueda espiritual. Y alguno/a que otro se haría un tatuaje en ese tiempo. Y la esvástica, además de estar relacionada con el partido nazi, es un tatuaje típico en la India.
0 K 10
#7 SpeakerBR
Una prima de mi madre se caso hace 50 años con un aleman y su suegra era 100% nazi. No cambio.
0 K 6

