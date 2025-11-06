edición general
¿Tener novio da vergüenza? El nuevo discurso viral que redefine el amor y la soltería

Las redes sociales se han llenado de vídeos con millones de visualizaciones donde mujeres, en su mayoría jóvenes, posan sonrientes bajo la premisa de que estar en pareja ahora no es algo de lo que presumir, sino todo lo contrario

#1 encurtido
Esto es la enésima tontada "trend", una cosa que hace alguien, tiene éxito de visualizaciones y todos los que quieren adquirir o mantener su relevancia en redes la repiten. Así hasta el mes que viene que aparecerá otra, orgullo de tener perro, de hacer croquetas, o de visitar ferreterías.

El fondo es que no tener pareja / hijos siempre será considerado un fracaso vital por mucho que se repita el vídeo viral obligatorio de esta semana.
#3 Borgiano
#1 Correcto. Lo País es especialista en sacar artículos haciendo pasar por generalista cualquier chorrada que hacen tres.
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Tener novio da vergüenza porque tú piensas que tener novio es para que te mantengan, y que no tenerlo implica que te puedes mantener sola.

Un trasfondo bastante chungo.
#2 Alcalino
parece un intento de darle la vuelta al movimiento MGTOW
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 MGTOW?
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
y aqui estamos malgastando el litio para baterias en vez de usarlo para lo que es mas urgente
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
"en su mayoría chicas de entre 20 y 35 años, se graban felices presumiendo de que es el mejor momento para no tener pareja y estar soltera"

Pues a los 20 probablemente sea mejor no tener pareja si, pero a los 35, pasada la época de experimentar sin freno... Luego todo son prisas, elegir entre las sobras y ver que no es tan fácil quedarse embarazada.
