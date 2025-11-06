¿Tener novio da vergüenza? El nuevo discurso viral que redefine el amor y la soltería

Las redes sociales se han llenado de vídeos con millones de visualizaciones donde mujeres, en su mayoría jóvenes, posan sonrientes bajo la premisa de que estar en pareja ahora no es algo de lo que presumir, sino todo lo contrario
| etiquetas: mujeres , novio , amor , soltería , redes sociales
El fondo es que no tener pareja / hijos siempre será considerado un fracaso vital por mucho que se repita el vídeo viral obligatorio de esta semana.
Un trasfondo bastante chungo.
Pues a los 20 probablemente sea mejor no tener pareja si, pero a los 35, pasada la época de experimentar sin freno... Luego todo son prisas, elegir entre las sobras y ver que no es tan fácil quedarse embarazada.