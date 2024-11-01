Telefónica extiende los bloqueos a Champions, tenis y golf

Telefónica Audiovisual Digital, la división de la operadora de telecomunicaciones que dirige la plataforma de Movistar Plus+, consiguió el pasado 23 de marzo una nueva resolución judicial que le habilita a aplicar nuevos bloqueos relacionados, no solo con el fútbol, sino con otros deportes e incluso contenidos de entretenimiento.
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Luego vinieron a por los de la F1, y yo no dije nada, porqueno me gustaba la F1.
Luego vinieron a por los golfistas, y yo no dije nada, porque no me gustaba el golf.
Luego vinieron a por las carreras de canicas, y ya no quedaba nadie que hablara por mí.