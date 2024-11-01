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Telefónica extiende los bloqueos a Champions, tenis y golf

Telefónica extiende los bloqueos a Champions, tenis y golf

Telefónica Audiovisual Digital, la división de la operadora de telecomunicaciones que dirige la plataforma de Movistar Plus+, consiguió el pasado 23 de marzo una nueva resolución judicial que le habilita a aplicar nuevos bloqueos relacionados, no solo con el fútbol, sino con otros deportes e incluso contenidos de entretenimiento.

| etiquetas: telefónica , bloqueos , deporte
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 Eukherio
Buf, lo del pirateo de golf en España es una pasada. Miles de millones perdidos por el tema.
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Battlestar #6 Battlestar
#3 Eso es lo de menos, se trata de poder, control y enviar un mensaje.
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#8 Eukherio
#6 Es que llegarán al punto de que el deporte sea tan minoritario que hasta desde las federaciones dirán que no pasa nada, que casi es mejor que alguien lo vea.
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SMaSeR #1 SMaSeR
Próximamente a la petanca también que hay mucho pirata viendo gratis los inventos que hacen los abuelos para no tener que agacharse a por las pelotas.
3 K 53
Paracelso #9 Paracelso
#1 Curling, la moda es el curling.
1 K 28
#7 capitan.meneito *
Primero vinieron a por los futboleros, y yo no dije nada, porque yo no era futbolero.
Luego vinieron a por los de la F1, y yo no dije nada, porqueno me gustaba la F1.
Luego vinieron a por los golfistas, y yo no dije nada, porque no me gustaba el golf.
Luego vinieron a por las carreras de canicas, y ya no quedaba nadie que hablara por mí.
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The_Ignorator #4 The_Ignorator
Ya sabeis que empresa no contratar, que te dan un servicio capado (y supongo que seguirá siendo la oferta mas cara del mercado)
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TipejoGuti #14 TipejoGuti
El otro día me sentí importante, no podía acceder la web de mi empresa durante los partidos...después vi que era una actualización y se desinfló la burbuja :-/
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Suigetsu #10 Suigetsu *
Va a tocar pagar el VPN mensualmente para tener un internet usable como en China o Rusia estamos acabando por culpa de estos jueces.
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wildseven23 #11 wildseven23
#10 Usa el Warp de Cloudflare, que es de gratis.
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tul #12 tul
#10 para los dias de partido siempre puedes tirar de la gratuita de proton
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Blackat #13 Blackat
Per esto que es ??? QUE ES ??? Y LO PROXIMO QUE SERA ??? LA PETANCA!!! MALNAZIDOS!
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Alegremensajero #2 Alegremensajero
Os van a pagar por ver el fútbol vuestras putas madres, estafadores.
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anv #5 anv
¡Oh!, ¡Monesvol nos ayude! ¿Qué vamos a hacer si no podemos ver el golf pirateado? :'( :'( :'( :'(
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menéame