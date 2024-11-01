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Teherán: EE.UU. fabricó drones idénticos a los iraníes para atacar objetivos civiles en países árabes

Teherán: EE.UU. fabricó drones idénticos a los iraníes para atacar objetivos civiles en países árabes

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de utilizar drones similares a los iraníes para lanzar ataques contra países árabes y luego acusar a Teherán de hacerlo con el fin de empeorar las relaciones entre la nación persa y sus vecinos. "Los estadounidenses han fabricado un dron similar al Shahed, llamado Lucas, que es totalmente idéntico y con el que se atacan objetivos en países árabes". En paralelo, añadió que es posible que Israel esté detrás de estos ataques contra zonas civiles "para dañar sus r

| etiquetas: teherán , eeuu , irán , israel , dron , lucas , shahed
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
WcPC #1 WcPC
Eso me suena más de Israel, que ha tenido una cantidad de drones en su territorio para poder hacer una copia.
5 K 65
#3 Dav3n *
#1 EEUU también, además, el Geran ruso es casi idéntico (es un clon), así que no será por muestras disponibles en el mercado...
7 K 99
WcPC #5 WcPC *
#3 Si, pero ese tipo de "ataques de falsa bandera" es algo típico que ha hecho Israel en centenares de ocasiones, desde ataques terroristas "palestinos" los que, tras décadas se ha descubierto que eran de Israel hasta la misma creación de Hammas...
Ellos tienen las suficientes piezas de repuesto como para fabricar drones idénticos y lo han hecho muchas veces antes...
Piensa que, no solo tiene que engañar a gente que quiere ser engañado, tienen que engañar a los países del Golfo, que no quieren ser engañados...
No deben ser "parecidos", deben ser idénticos.
Además, si lo hace USA se podría saber, si lo hace Israel es más complejo que se sepa a corto plazo.
3 K 57
#6 Dav3n
#5 Pero si EEUU es un país hecho a base de falsas banderas xD

La realidad es que puede haber sido cosa de ambos, tanto por separado como en conjunto, hay sospechas bastante consistentes.

De hecho lo más fácil es decir que ha sido Usrael, porque es un tándem.
2 K 34
WcPC #11 WcPC
#6 También es verdad.
1 K 20
#12 tropezon *
#6 El titular es una mentira del copón.

USA no ha copiado los drones para hacer ataques de falsa bandera. Los ha copiado porque son un arma cojonuda.

Otra cosa es que use algunos de ellos para hacerlos pasar por ataques de falsa bandera, pero no es el motivo para el que los ha copiado.
0 K 20
josde #14 josde
#12 Vete tu a saber de los de EEUU se puede esperar cualquier cosa rara.
0 K 20
#10 soberao *
#5 Además nadie va a cuestionar las noticias que llegan de las agencias oficiales de Israel. Si el sionismo dice que ha sido Irán eso va a misa, aunque hayan sido ellos y de forma descarada. Es la otra carta que tienen, que cuando decían los telediarios de Europa algo sobre Palestina, acababan con la coletilla de "según el ministerio de Salud controlado por Hammas", pero lo que llega del sionismo va a misa porque es palabra del pueblo elegido.
1 K 29
#2 Dav3n *
Les ha faltado añadir que son tan subnormales que después de clonar el Shahed pretendían defenderse usando misiles de un millón de dólares.

Es que es de ser muy muy subnormales.
2 K 41
#13 tropezon
#2 Estos drones son para atacar, no valen para defenderse de otros drones
1 K 28
tricionide #7 tricionide
A estas horas a nadie le sorprende las ataques de falsa bandera de paises como USA o Israel, es algo habitual siempre lo hacen, lo peor de todo es que hay paises que les interesa creerselos.
2 K 36
#4 Onaj
En el titular da por hecho algo que en el cuerpo de la noticia reconoce que es una teoría de Irán.
1 K 33
HeilHynkel #15 HeilHynkel
Por si alguien lo duda, tiene hasta entrada en la Wiki.

es.wikipedia.org/wiki/LUCAS
0 K 17
#8 poxemita
Propaganda rusa prohibida por la UE, y que no debería estar aquí.
0 K 11

menéame