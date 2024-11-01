Teherán: EE.UU. fabricó drones idénticos a los iraníes para atacar objetivos civiles en países árabes

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de utilizar drones similares a los iraníes para lanzar ataques contra países árabes y luego acusar a Teherán de hacerlo con el fin de empeorar las relaciones entre la nación persa y sus vecinos. "Los estadounidenses han fabricado un dron similar al Shahed, llamado Lucas, que es totalmente idéntico y con el que se atacan objetivos en países árabes". En paralelo, añadió que es posible que Israel esté detrás de estos ataques contra zonas civiles "para dañar sus r