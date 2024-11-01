Teherán: EE.UU. fabricó drones idénticos a los iraníes para atacar objetivos civiles en países árabes

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de utilizar drones similares a los iraníes para lanzar ataques contra países árabes y luego acusar a Teherán de hacerlo con el fin de empeorar las relaciones entre la nación persa y sus vecinos. "Los estadounidenses han fabricado un dron similar al Shahed, llamado Lucas, que es totalmente idéntico y con el que se atacan objetivos en países árabes". En paralelo, añadió que es posible que Israel esté detrás de estos ataques contra zonas civiles "para dañar sus r
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Ellos tienen las suficientes piezas de repuesto como para fabricar drones idénticos y lo han hecho muchas veces antes...
Piensa que, no solo tiene que engañar a gente que quiere ser engañado, tienen que engañar a los países del Golfo, que no quieren ser engañados...
No deben ser "parecidos", deben ser idénticos.
Además, si lo hace USA se podría saber, si lo hace Israel es más complejo que se sepa a corto plazo.
La realidad es que puede haber sido cosa de ambos, tanto por separado como en conjunto, hay sospechas bastante consistentes.
De hecho lo más fácil es decir que ha sido Usrael, porque es un tándem.
USA no ha copiado los drones para hacer ataques de falsa bandera. Los ha copiado porque son un arma cojonuda.
Otra cosa es que use algunos de ellos para hacerlos pasar por ataques de falsa bandera, pero no es el motivo para el que los ha copiado.
Es que es de ser muy muy subnormales.
es.wikipedia.org/wiki/LUCAS