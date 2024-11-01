edición general
El precio de la guerra de Irán: así son los drones iraníes baratos de 20.000 dólares frente a los misiles de EEUU de 4 millones

Las guerras son muy caras. Pero para algunos más que para otros. El conflicto en Irán, del que se cumple una semana después de que Israel y EEUU acometieran una operación conjunta contra el régimen islamista, presenta un desigual coste para las partes.Irán está basando su estrategia en el uso masivo de sus famosos drones Shahed, artefactos explosivos no tripulados que tienen un coste estimado de entre 20.000 y 50.000 dólares.Y es que los misiles Patriot estadounidenses tienen un coste estimado de hasta 4 millones de dólares

etiquetas: guerra de irán , drones iraníes , misiles , eeuu
3 comentarios
#1 Mustela
"Tal es el éxito del Shahed que Estados Unidos ha desarrollado su propio modelo de dron, inspirado directamente en el iraní, copiándolo a partir de lo que se llama ingeniería inversa."

Lo que hay que ver...
eltxoa #2 eltxoa
Are you from the past!!!
#3 eldelcerro
Por lo visto USA gastó ingentes cantidades de dinero en diseñar un bolígrafo que funcionase en el espacio, los soviéticos lo resolvieron con un lápiz, pues esto igual.
