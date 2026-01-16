edición general
Los técnicos no pueden acceder a los mensajes del jefe de gabinete de Mazón del 29-O

Los técnicos han determinado que en la aplicación de Whatsapp, en el contacto con Carlos Mazón aparecen mensajes hasta junio y julio de 2024, para dar un salto temporal y retomarse a partir del 23 de julio de 2025. El mismo salto temporal se produce con Cayetano García, exsecretario autonómico de Presidencia, la exconsellera Salomé Pradas y el número dos Emilio Argüeso.

#3 Leon_Bocanegra *
Espera, que enseguida viene Pedro Picapleitos y el resto de meneantes que estaban indignadisimos porque el fiscal había borrado el contenido de su móvil.
NATOstrófico #7 NATOstrófico
#3 espera...que no los tenga, borrados o por otro motivo, implica solo que no hay pruebas. Habrá que buscar otras y este hecho no es un indicio

De nada, SECTARIO
#8 Leon_Bocanegra
#7 a mí que cojones me cuentas? Los que se indignan por los borrados de mensajes son otros. Claro que se indignan cuando los borran los "malos"
#10 chavi
#7 Cuéntaselo al Supremo, a ver que dicen...
NATOstrófico #11 NATOstrófico
#10 el supremo dirá lo que le pida Feijoo que diga
#5 Leon_Bocanegra
#4 cuéntame más sobre esa izquierda judicial. Están contigo ahí ahora? Te hablan? No te estarán pidiendo que quemes cosas?
#12 poxemita
#5 sí, está sentada entre la superioridad moral y estética de la izquierda.
#14 Leon_Bocanegra
#12 no existe tal superioridad moral de la izquierda. Lo que existe es la infinita miseria moral de la derecha. De nada.
Febrero2034 #2 Febrero2034
Si los ha borrado es que es inocente
#4 poxemita
#2 y precavido, así se ahorra que la izquierda política, mediática y judicial puedan hacer uso de su información.
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo *
#2 Segun algunos meneantes y si se aplica la jurisprudencia de algunos jueces del TS mas bien es porque es culpable. :troll:

CC #4
#9 chavi
Bueno. Eso según el supremo es una prueba irrefutable de culpabilidad, no ?
#15 poxemita
#9 si fuese encausado, sí, si es testigo no, la jefa de gabinete del jefe de gabinete también los borró y reseteó su cabeza también y nadie la ha condenado.
Andreham #6 Andreham
Pues ale, condena confirmada.
