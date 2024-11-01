edición general
Los técnicos de Hacienda denuncian que nueve millones de españoles no llegan a ser mileuristas: más de dos millones están en Andalucía

Los técnicos de Hacienda denuncian que nueve millones de españoles no llegan a ser mileuristas: más de dos millones están en Andalucía

Más de 9,1 millones de españoles con salarios, pensiones o prestaciones por desempleo perciben menos de 12.000 euros anuales.

Comentarios destacados:    
#15 encurtido
#14 Ese comentario es una mezcla de supremacismo, simplicismo, e ignorancia extrema.

Cuando hemos tenido 2 décadas de gobiernos de izquierda, el mensaje de otras CCAA (especialmente Catalunya que tenía a CiU) era que estábamos anclados en el subdesarrollo porque al contrario que ellos, votábamos izquierda por nuestro afán vago, paguitero y querer vivir de los que trabajan y pagan impuestos.

Ahora que llevamos legislatura y media de PP, es que somos pobres porque votamos a los fachas y somos unos reza-rosarios folclóricos.

Anda a pastar.
reithor #1 reithor
De que sirve establecer un salario mínimo si hay tantos millones que no cobran el minimo
jonolulu #3 jonolulu
#1 El SMI se cobra, pero no todo el mundo tirne un contrato a jornada completa.

Pensiones y rpestaciones es otro tema
reithor #4 reithor *
#3 si, ya lo sé, como también es conocido ese tipo de empresario que te contrata 4 horas y te tiene 8, pagando en negro o ni eso. Sobre todo en ciertos sectores.
#11 Katos *
#4 buahh. O ese finje estar enfermo para no ir a trabajar.
#17 juanac
#4 Pocas denuncias veo, las verdad. Y sobre todo, poca actuación de oficio de la inspección de trabajo. Porque sería tan fácil como tirar de datos de geolocalización (gps y/o móvil) de los empleados que den su consentimiento para ver que una persona que tiene contrato de 4 horas está en la sede de la empresa durante 10 horas más de 220 días al año.

Esto no se frena porque quienes tienen que aprobar esas normas están del lado de los empresarios. Habrá que votar diferente si creemos que es un problema grave, llamadme loco.
#5 mancebador
#1 Igual es porque:

a- No trabajan a jornada completa
b- No trabajan todo el mes
reithor #6 reithor *
#5 c- go to 4
Que manda huevos, todas las explicaciones que dais responsabilizan al trabajador. No ponéis ni una del contestador.
#10 Katos
#1 el trabajo mínimo es si trabajabas mínimo 8 horas al día si es menos pues No.
UnoYDos #13 UnoYDos *
Ahora ya hasta te contestas a ti mismo para regurgitar tu mierda, vas avanzando.

EDIT: Para el cansino de #_9
#16 burgerconqueso
#13 creo que me voy a pedir un dia de vacaciones para leer sus dos comentarios, Virgen Santa!!
AntiTankie #2 AntiTankie
Esos tecnicos son los mismos que negocian subir impuestos a todos
#8 BoosterFelix
No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvadas o tontas, y…   » ver todo el comentario
#9 BoosterFelix
#8 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
#18 juanac
#8 Está bien argumentado, pero te recomiendo mejorar tu capacidad de síntesis y hacer uso del punto y seguido para dar aire al lector. Si no, resulta cansino, si me permites la opinión.
0 K 10
#7 meta
Ey pero los andaluces son felices con sus cofradias y sus cosas no? Antes parece que luchaban pero la herencia de Queipo de llano parece que los domestico bien y ahora comen de fachiruladas.
#12 encurtido
#7 Sí claro, somos pobres porque estamos echando la siesta, bailando sevillanas y viendo procesiones. Asunto arreglado, premio Nobel de sociopolítica para ti.
#14 meta
#12 no, pero desde fuera parace la rabia sindical andaluza, esa que ocupaba fincas y en la que el jornalero hacia tener miedo al latifundista, ha sido bastante domesticada con cuatro banderitas de España.

Es una pena, los andaluces teneis una tradición de lucha muy interesante y que ha permitido a la region sobrevivit pese a la élites de mierda inútiles que os ha tocado sufrir.

Pero, ojalá me equivoque, parece que cada vez que conozco a un andaluz últimamente, está del lado de esas élites vagas e inútiles que mantienen a la región en la miseria para mantener su cota de poder
