Por orden del presidente Emomali Rahmon, Tayikistán envió un gran convoy de ayuda humanitaria a la República Islámica de Irán, país que enfrenta un creciente número de víctimas civiles y una crisis de desplazamiento tras semanas de conflicto con las fuerzas lideradas por Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores tayiko confirmó que el envío consta de 3.610 toneladas de suministros esenciales. El convoy, compuesto por 110 camiones de carga, partió el 18 de marzo e incluye 45 toneladas de medicamentos, una gran cantidad de productos...