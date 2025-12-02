edición general
La tasa de paro de la eurozona sigue anclada en el 6,4%, con España (10,5%) a la cabeza del desempleo

La tasa de paro de la eurozona sigue anclada en el 6,4%, con España (10,5%) a la cabeza del desempleo

En noviembre, España registró un total de 2,59 millones de personas sin trabajo, de las cuales 479.000 tenían menos de 25 años, situándose la tasa de paro juvenil en el país en el 25,3%. Este porcentaje supera al resto de los Estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con los datos publicados este martes por Eurostat. La oficina de estadística europea destacó la magnitud del desempleo juvenil español, seguida por Suecia, con un 24,2%, y Finlandia, con un 22%.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues ni tan mal. Viendo las series históricas estamos bien con respecto a como nos comportamos con los datos de Europa.
strike5000 #11 strike5000
#2 El truco está en qué consideras "un parado". Si a un trabajador fijo-discontinuo que cobra dos meses al año de la empresa lo consideras "empleado con contrato indefinido" todo el ejercicio es lógico que obtengas una tasa de paro baja.
cenutrios_unidos #12 cenutrios_unidos
#11 como siempre se ha contabilizado....no?
#14 egon_
#12 Exacto, pero aunque se explique mil veces, seguirán con lo mismo.
Barney_77 #1 Barney_77
Como un cohete.... Que en la mejor de las situaciones económicas (no lo digo por la situación actual) jamás hayamos bajado del 7 u 8 % es para hacérselo mirar.
#4 egon_
#1 A lo mejor quizá, no sé, algunas de esas 2,6 millones de personas no tienen intención de trabajar y están inscritas en el desempleo por el motivo que sea.

También puede ser que sean personas con difícil encaje en el mercado laboral español y no encuentren trabajo ni queriendo.

Habría que analizar las causas del paro estructural en España.
Barney_77 #9 Barney_77
#4 Trabajo en B
#6 Grahml
#1 Grecia, Italia y Portugal (sobre todo Grecia recordando lo extremadamente mal que estuvo la década pasada) están a un nivel impresionante en cuestión de desempleo.

Mejor que en los países nórdicos, que no es poca cosa.

x.com/EU_Eurostat/status/1996593362539790346?s=20  media
Narmer #7 Narmer
#6 Lo malo en Grecia es que los salarios son todavía más precarios que los nuestros.
#8 Grahml *
#7 Como también ocurre en Portugal e Italia.
#5 detectordefalacias
Un 10.5% en España es de los mejores datos de empleo de la puta historia...

A ver donde ponemos el listón porque esos datos tienen MUCHA más posibilidad de ir a peor que a mejor.
Barney_77 #10 Barney_77
#5 Ese es el problema
#13 tierramar
Y PPSOE.VOX siguen importando mano de obra esclava, manteniendo las paupérrimas condiciones laborales en España
#3 patriota_de_pandereta
España a la cabeza de desempleo en Europa, pero según intelectuales como @imagosg, estamos mejor que nunca desde el punto de vista económico.
