La tasa de paro de la eurozona sigue anclada en el 6,4%, con España (10,5%) a la cabeza del desempleo

En noviembre, España registró un total de 2,59 millones de personas sin trabajo, de las cuales 479.000 tenían menos de 25 años, situándose la tasa de paro juvenil en el país en el 25,3%. Este porcentaje supera al resto de los Estados miembros de la Unión Europea, de acuerdo con los datos publicados este martes por Eurostat. La oficina de estadística europea destacó la magnitud del desempleo juvenil español, seguida por Suecia, con un 24,2%, y Finlandia, con un 22%.