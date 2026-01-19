edición general
La tasa de natalidad de China cae al nivel más bajo desde 1949

Los esfuerzos han fracasado en gran medida. Por cuarto año consecutivo, China registró más muertes que nacimientos en 2025, y su tasa de natalidad descendió a un mínimo histórico, con lo que su población ha quedado más reducida y envejecida. El gobierno dijo el lunes que el año pasado nacieron 7,92 millones de bebés, frente a los 9,54 millones de 2024. El número de personas fallecidas en 2025, 11,31 millones, siguió aumentando. Las cifras más recientes de la población se comunicaron junto con datos económicos que mostraban que la economía chin

#1 MatiasElTostao
El demográfico es uno de los mayores retos a los que se enfrenta China. Las estimaciones, si se mantiene el ritmo, es que para el año 2100 la población se reduciría hasta los 600-700 millones
crycom #2 crycom
#1 Y hacen bien, robotizando todo y mejorando su calidad de vida, aquí cada vez somos más y más pobres.
#3 NanakiXIII
#1 En la Asia japochinocoreana no quieren inmigrantes. El "aislacionismo racial y cultural" (por no llamarlo con otro nombre, no vayan a salir ofendidos de debajo de las piedras) tiene las consecuencias que tiene.
Cantro #4 Cantro
Es curioso: durante décadas intentaron frenar la natalidad a toda costa y no había manera

Bastó que tuviesen dinero, ocio y condones para que dejasen de tener la demografía explosiva que tenían.
#5 BoosterFelix
Me pregunto cómo duerme por las noches mi séquito de rémoras estrikeadoras desde que estas noticias aporofóbicas internacionales se han vuelto la norma.
