China pierde 3,4 millones de habitantes en 2025 ante otro récord negativo de natalidad

El dato supone el cuarto año consecutivo de contracción después de que la población disminuyese en 850.000 personas en 2022, en 2,08 millones en 2023, y en 1,39 millones en 2024. El país registró el año pasado 7,92 millones de nacimientos, una reducción considerable frente a los 9,54 millones de 2024, y un nuevo récord negativo desde el año de la fundación del país en 1949, al quedar incluso por debajo de los 9,02 millones de 2023. Además, China registró en 2025 unos 11,31 millones de fallecimientos, con una tasa de 8,04 por cada 1.000 habitantes, superior a la de 7,76 del año anterior.