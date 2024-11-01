edición general
La tasa de ahorro de los hogares toca mínimos de dos años con la subida de la cesta de la compra

De momento, la disparidad en la evolución de los ingresos de los hogares ha sido evidente. El economista explica cómo, si bien la remuneración de los asalariados no ha crecido mucho en términos reales, están también aquellos que se han beneficiado del dinamismo del mercado de trabajo y han podido incorporar alguna nómina más a la unidad familiar. Otra categoría es la de quienes perciben ingresos financieros (dividendos de la bolsa en un año récord, por ejemplo) y que cuentan también con patrimonio inmobiliario que al poner en alquiler les...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... hace ganar también poder adquisitivo. Entre julio y septiembre, la renta disponible bruta de los hogares alcanzó los 242.683 millones de euros, incrementándose un 4,2% con respecto al ejercicio previo, en tanto que el gasto en consumo final aumentó a un mayor ritmo, del 6%, y alcanzó los 232.358 millones. La diferencia entre una y otro redujo el ahorro de los hogares hasta los 11.084 millones, un 20,4% por debajo de los 13.920 millones registrados un año antes. La inversión de las familias aumentó un 5,8% interanual, hasta 18.102 millones, mientras que su necesidad de financiación se duplicó (110,1% más) al subir a 7.537 millones.
WcPC #2 WcPC
A menos déficit público + menor números de créditos/hipotecas concedidos menor tasa de ahorro.

El dinero se crea de esas 2 maneras y se concentra en los más ricos, si la creación de dinero es menor que la tasa de concentración del dinero hacia los ricos, el resto de la sociedad tiene que empobrecerse...

Es que no es tan complicado de entender.
estemenda #3 estemenda
¿De dos años? eso es porque hace tres la gente estaba todavía en modo pandemia y ahora le volvemos a ver las orejas al lobo.
