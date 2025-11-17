edición general
Un tanga volador terminó en accidente y un motociclista casi paga los platos rotos

La escena parece sacada de una comedia, pero ocurrió en plena ruta en San Pedro de Jujuy, donde los fuertes vientos provocaron un accidente tan insólito como peligroso. Una bombacha morada, tipo tanga, salió disparada desde un tendedero y fue a parar a la cara de un motociclista que circulaba sin casco. La sorpresa fue tal que perdió el control y terminó cayendo varios metros sobre el asfalto. Según testigos, el hombre quedó con la bombacha adherida al rostro. Personal policial y de emergencias arribó y fue trasladado a un centro de salud.

comentarios
alfre2 #1 alfre2
Pues no parece que la prenda estuviese muy limpia. Albergo mis dudas.
GeneWilder #4 GeneWilder *
#1 O que fuera liviana. Más que tanga, pudiera ser una especie de braga XXL.
TripleXXX #6 TripleXXX
#1 Si no estuviera limpia aún podría venderla por Internet :troll:
#5 bizcobollo
He oído excusas mejores.
TripleXXX #7 TripleXXX
#5 ¿Y más imaginativas?
No quitemos méritos xD
CalifaRojo #2 CalifaRojo
Este llevaba tiempo sin ver una bombacha...
#3 Vamohacalmano
Un tanga volador en San Pedro del Juju...eso dónde cae?
