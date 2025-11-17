Un tanga volador terminó en accidente y un motociclista casi paga los platos rotos  

La escena parece sacada de una comedia, pero ocurrió en plena ruta en San Pedro de Jujuy, donde los fuertes vientos provocaron un accidente tan insólito como peligroso. Una bombacha morada, tipo tanga, salió disparada desde un tendedero y fue a parar a la cara de un motociclista que circulaba sin casco. La sorpresa fue tal que perdió el control y terminó cayendo varios metros sobre el asfalto. Según testigos, el hombre quedó con la bombacha adherida al rostro. Personal policial y de emergencias arribó y fue trasladado a un centro de salud.