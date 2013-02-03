El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y mantiene la cita con revisión de cautelares

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la decisión del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de que tenga que volver a declarar como imputado al considerar que se trata de un fraude de ley, al tiempo que ha confirmado la citación para las 10.00 horas del miércoles, avisando además de que habrá una vistilla para revisar las medidas cautelares vigentes.