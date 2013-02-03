El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y mantiene la cita con revisión de cautelares

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la decisión del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de que tenga que volver a declarar como imputado al considerar que se trata de un fraude de ley, al tiempo que ha confirmado la citación para las 10.00 horas del miércoles, avisando además de que habrá una vistilla para revisar las medidas cautelares vigentes.
Tú ves la corrupción de Bárcenas y el PP y es otro nivel. Es una corrupción que podrías enseñar a un sueco con orgullo. Mira como me roban
Bárcenas saliendo de su señorial domicio decimonónico y con una elegantísima gabardina
Con su hijo cantante pop y su mujer que es de Astorga y eso da cache
Con sus cuentas en Suiza y vacaciones en Gastaad
High level
Recuérdote que Cerdán tenía firmada la compra del 50% de una empresa que factura millones de euros.
Que según Aldama ,que a saber, Ábalos tenía opción de compra al 50% de un piso de 2mllones de euros como "garantía" de pagos.
y si asumimos que son de poco nivel... estos mecanismos opacos no los han inventado ellos ni serán los únicos que los usan
pero lo lucen poco
El portal de Luis Bárcenas
Casa Abalos
El PP se administra mejor, saben gestionar. También lo que roban
Claro, que Bárcenas estaba fielmente casado, con un hijo y sin grandes vicios
El otro tres divorcios, chorrocientos hijos y mil putas
Así como coño ahorras 50 millones en Suiza?
Sobre la subida creo que tiene miedo a Soto del Real. Desde luego por los cuatro duros que le han detectado, si en Juez no tiene nada que desconozca, lo meten en la cárcel solo sera la típica jugarreta amoral, y contra doctrina procesal, de meterlo a la sobra para ver si se afloja.
En ese caso me inclinaría a pensar en que la desesperación porque este caso quede en minucias (poco satisfactoria con "el que pueda que haga") esta siendo impulsado por la velas del PP en la judicatura desesperado por sus números mediocres en las encuestas.