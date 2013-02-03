edición general
20 meneos
27 clics
El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y mantiene la cita con revisión de cautelares

El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y mantiene la cita con revisión de cautelares

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la decisión del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de que tenga que volver a declarar como imputado al considerar que se trata de un fraude de ley, al tiempo que ha confirmado la citación para las 10.00 horas del miércoles, avisando además de que habrá una vistilla para revisar las medidas cautelares vigentes.

| etiquetas: supremo , ábalos , abogado , fraude de ley
17 3 0 K 141 actualidad
15 comentarios
17 3 0 K 141 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 Somozano *
Es que no. No somos comparables
Tú ves la corrupción de Bárcenas y el PP y es otro nivel. Es una corrupción que podrías enseñar a un sueco con orgullo. Mira como me roban
Bárcenas saliendo de su señorial domicio decimonónico y con una elegantísima gabardina

e01-elmundo.uecdn.es/elmundo/imagenes/2013/02/03/espana/1359914194_0.j

Con su hijo cantante pop y su mujer que es de Astorga y eso da cache
Con sus cuentas en Suiza y vacaciones en Gastaad
High level

Aquí tenemos a gente salida…   » ver todo el comentario
5 K 59
#11 gershwin
#6 "Que se la compra con poco dinero"
Recuérdote que Cerdán tenía firmada la compra del 50% de una empresa que factura millones de euros.

Que según Aldama ,que a saber, Ábalos tenía opción de compra al 50% de un piso de 2mllones de euros como "garantía" de pagos.

y si asumimos que son de poco nivel... estos mecanismos opacos no los han inventado ellos ni serán los únicos que los usan
1 K 21
#12 Somozano
#11
pero lo lucen poco

El portal de Luis Bárcenas

encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWltrDZRs1huASCqMmg9W2zN

Casa Abalos

encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKHT-j0WcPC06P8dOZ959aZx

El PP se administra mejor, saben gestionar. También lo que roban

Claro, que Bárcenas estaba fielmente casado, con un hijo y sin grandes vicios
El otro tres divorcios, chorrocientos hijos y mil putas

Así como coño ahorras 50 millones en Suiza?
2 K 27
Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano *
Me parece Ábalos que de esta ni las chistorras te salvan.... xD xD xD
3 K 32
tdgwho #10 tdgwho
#1 Él es un sol :-D
0 K 10
oceanon3d #14 oceanon3d *
#13 Aviso sobre el enlace propiciado por el camarada; es The ojete; cualquier parecido con la realidad será una mera coincidencia.

Sobre la subida creo que tiene miedo a Soto del Real. Desde luego por los cuatro duros que le han detectado, si en Juez no tiene nada que desconozca, lo meten en la cárcel solo sera la típica jugarreta amoral, y contra doctrina procesal, de meterlo a la sobra para ver si se afloja.

En ese caso me inclinaría a pensar en que la desesperación porque este caso quede en minucias (poco satisfactoria con "el que pueda que haga") esta siendo impulsado por la velas del PP en la judicatura desesperado por sus números mediocres en las encuestas.
0 K 8
#8 doppel
Fraude de ley es el pan de cada día de algunos
0 K 19
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Que se lleve una bolsa del Mercadona con una muda :troll:
1 K 18
makinavaja #3 makinavaja
Le han pillao con el carrito del helao!!!! :-D :-D :-D
1 K 18
Kmisetas #4 Kmisetas
Ábalos es solo otro eslabón del ecosistema corrupto de la PSOE: el partido con más imputados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias de toda la democracia. Desde Filesa hasta los ERE, pasando por Koldo, siempre la misma fórmula: dinero público, enchufes y la excusa de “todo es lawfare”. Pero esta vez el Supremo no traga, y al fontanero de la Moncloa se le ha acabado el chollo de cambiar de abogado como quien cambia de sobre.
4 K 17
#5 surco *
Pues correcto. Vamos que es a lo que apesta, a fraude de ley.
0 K 10
#15 Borgiano
Que no caiga en el olvido que este señor fue el elegido por Pedro Sánchez para subir al estrado del Congreso a defender la moción de censura a Rajoy en aras de la regeneración democrática.
0 K 8
#7 Jarod_mc
Que se lleve coca y putas para sobornar porque pinta la cosa muy negra
0 K 5
#9 Cntrl
#7 Eso en el PSOE viene de serie y lo aprendió bien los años que estuvo allí
0 K 6

menéame