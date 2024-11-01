edición general
El Supremo confirma las penas mínimas a tres neonazis por una agresión al grito de “rojos, cerdos independentistas”

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas mínimas que impuso la Audiencia de Barcelona a tres neonazis, entre ellos el excoordinador de Democracia Nacional en Catalunya Alberto Bruguera, por la agresión que perpetraron a tres independentistas en 2018 en Balsareny al grito de “rojos, cerdos independentistas”.

Mountains #1 Mountains *
Carta blanca a la extrema derecha a utilizar su odio en los medios y su violencia en las calles.
8 K 105
tul #9 tul
#1 como siempre, que yo sepa eso nunca ha cambiado.
0 K 12
Mountains #2 Mountains *
Antonio Castellón, condenado por atacar un 'casal' de Nou Barris durante la campaña de acoso contra una mezquita. En el juicio no ocultó que lleva tatuadas las palabras “nazi” y “skin” en los dedos de su mano. El resto de tinta nazi de su cuerpo –cuatro esvásticas y la cara del mismo Adolf Hitler– quedaron escondidos bajo la ropa.  media
6 K 86
Mountains #8 Mountains
#2 Alba Sánchez Fernandez  media
1 K 36
Mountains #12 Mountains
#8 Alberto Bruguera  media
1 K 36
comadrejo #13 comadrejo
#2 Llaman nazi a cualquier cosa, solo son regretoneros con una visión tradicional poco común. :troll: :troll: :troll:
1 K 28
manbobi #4 manbobi
Nazi-Pass
Llega a ser alguien al norte del Ebro hacia el oeste y hubieran sido juzgados por la AN y condenados a prisión.
6 K 77
#16 Eukherio
#4 Basta recordar que cierta pelea de bar se juzgó en tres años y terminó en condenas bastante más elevadas. Aquí 8 años para aclarar el tema penas mínimas.

Si te pillan hostiando a alguien yo creo que te compensa decir que eres nazi y lo viste demasiado moreno para ser español.
2 K 44
io1976 #5 io1976
"Justicia digna heredera de nuestra ejemplar transición".
2 K 29
#3 Beltza01
Casi les han pedido perdón por molestarles.
2 K 22
#17 Piscardo_Morao
Como alguien critique a nuestros jueces patriotas me voy a enfadar, porque estas buenas personas no eran titiriteros probilduetarras que se atrevieron a hacer un teatro de marionetas para entretener a los niños sin agredir a nadie.

¿Que queréis, que los condenen como a vulgares delincuentes solo por darles de ostias a unos cuantos rojos? Es que me voy a tener que suicidar o irme de España como sigáis acosando a la gente "de bien".

Y después quieren que no nos de la risa cuando nos dicen que la justicia es igual para todos.
0 K 12
alfre2 #11 alfre2
Pues yo lo veo genial. Nos da al resto la posibilidad de llamar por su nombre a la escoria nazi, tildándolos de sucios perros y vasallos miserables por ser una panda de inadaptados disminuidos.

Do you wanna play? So, play the game
0 K 12
#10 BurraPeideira_
Es cuestión de poco tiempo que gobierne la extrema derecha y veamos paramilitares cazando inmigrantes y izquierdistas por las calles. Toca asumirlo y actuar en consecuencia.
0 K 11
#6 re10
Cuanta benevolencia...
1 K 10
#7 Juanjolo *
Normal, es que los neonazis no están mintiendo cuando decían que son rojos, cerdos e independentistas. Como mucho puedes juzgar las formas.
1 K -10
Pablosky #14 Pablosky *
#7 ¿entonces si les llamo nazis de mierda, gilipollas esféricos, violentos y descerebrados es una descripción que te parece legalmente no punible y perfectamente válida?
0 K 12
#15 Juanjolo *
#14 que la gente llame nazis de mierda a los nazis no es para nada raro y está normalizado, tú lo acabas de hacer. Cuando sale en los medios y se difunde y se indignan y revuelve, grita, llora, lamenta y patalea gente como tú es cuando insultan a los tuyos.
0 K 6

