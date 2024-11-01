El Supremo confirma las penas mínimas a tres neonazis por una agresión al grito de “rojos, cerdos independentistas”

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas mínimas que impuso la Audiencia de Barcelona a tres neonazis, entre ellos el excoordinador de Democracia Nacional en Catalunya Alberto Bruguera, por la agresión que perpetraron a tres independentistas en 2018 en Balsareny al grito de “rojos, cerdos independentistas”.
| etiquetas: supremo , confirma penas , neonazis , agresion , rojos , cerdos
Llega a ser alguien al norte del Ebro hacia el oeste y hubieran sido juzgados por la AN y condenados a prisión.
Si te pillan hostiando a alguien yo creo que te compensa decir que eres nazi y lo viste demasiado moreno para ser español.
¿Que queréis, que los condenen como a vulgares delincuentes solo por darles de ostias a unos cuantos rojos? Es que me voy a tener que suicidar o irme de España como sigáis acosando a la gente "de bien".
Y después quieren que no nos de la risa cuando nos dicen que la justicia es igual para todos.
Do you wanna play? So, play the game