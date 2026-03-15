El Supremo avala a Mercadona: reducir la prima por objetivos durante bajas médicas no es discriminatorio

El Tribunal Supremo ha desestimado que la reducción del complemento por objetivos durante una incapacidad temporal suponga una discriminación por razón de enfermedad. Un fallo con el que el alto tribunal ha dado el «visto bueno» al convenio colectivo diseñado por Mercadona. «No apreciamos ilicitud en la regulación del convenio, en cuanto permite aplicar la prima anual de forma proporcional a las ausencias por enfermedad común, y no computa para dicha aplicación proporcional, considerándolas como tiempo trabajado, las ausencias por contingencia
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«No apreciamos ilicitud en la regulación del convenio, en cuanto permite aplicar la prima anual de forma proporcional a las ausencias por enfermedad común, y no computa para dicha aplicación proporcional, considerándolas como tiempo trabajado, las ausencias por contingencia profesional, maternidad, nacimiento y cuidado de menor y las demás previstas en dicho precepto»
¿Te has molestado en leer el articulo o, como es habitual en MNM, te ha preocupado mas ser el 1º en comentar sin haberlo leido?
Cuestión aparte es si como sociedad queremos complementos que desincentiven a los trabajadores a pedir la baja cuando la necesitan.
Por ejemplo, toma Microsoft: obviamente la empresa vive de vender sus productos, pero los objetivos del encargado de devops pues serán (por ponerte un ejemplo);
- Reducir los tiempos de incidencias un 10%.
- Asegurar que el imcumplimiento de los SLA se reduce un 5%.
etc.
No tiene sentido alguno ponerle al encargado de devops como objetivo vender más licencias de MS Office.
edit: Que tampoco sabemos cuándo se aplica este complemente o en qué consisten esos objetivos porque el convenio colectivo no especifica, es a discreción de la empresa.
Madre mia, esto pasa en todas las empresas con objetivos todos los días, algunas respetan festivos, otras no, otras respetan bajas cortas con partes proporcionales, etc...
Pero es que como voy a pagar una prima de algo que no has realizado? Logica ninguna y aun saldra ahora la izquierda que si es el peor empresario del mundo, que lejos de la realidad vive la peña.
Claro que es una putada para el currela y por supuesto que es más que probable que la baja esté provocada por motivos laborales, pero es de cajón que si no puedes currar por lo que sea no te pueden dar prima de objetivos.
¿Algun razonamiento para esos a los que les parece incorrecto?