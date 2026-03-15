El Supremo avala a Mercadona: reducir la prima por objetivos durante bajas médicas no es discriminatorio

El Tribunal Supremo ha desestimado que la reducción del complemento por objetivos durante una incapacidad temporal suponga una discriminación por razón de enfermedad. Un fallo con el que el alto tribunal ha dado el «visto bueno» al convenio colectivo diseñado por Mercadona. «No apreciamos ilicitud en la regulación del convenio, en cuanto permite aplicar la prima anual de forma proporcional a las ausencias por enfermedad común, y no computa para dicha aplicación proporcional, considerándolas como tiempo trabajado, las ausencias por contingencia