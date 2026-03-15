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El Supremo avala a Mercadona: reducir la prima por objetivos durante bajas médicas no es discriminatorio

El Supremo avala a Mercadona: reducir la prima por objetivos durante bajas médicas no es discriminatorio

El Tribunal Supremo ha desestimado que la reducción del complemento por objetivos durante una incapacidad temporal suponga una discriminación por razón de enfermedad. Un fallo con el que el alto tribunal ha dado el «visto bueno» al convenio colectivo diseñado por Mercadona. «No apreciamos ilicitud en la regulación del convenio, en cuanto permite aplicar la prima anual de forma proporcional a las ausencias por enfermedad común, y no computa para dicha aplicación proporcional, considerándolas como tiempo trabajado, las ausencias por contingencia

| etiquetas: supremo , mercado , laboral , despido , prima , baja
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18 comentarios
9 2 0 K 95 actualidad
obmultimedia #1 obmultimedia
Roig agradece a esos jueces su trabajo enviandoles un lote de jamones 5J pata negra.
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nopolar #5 nopolar
#1 pues como sea jamon del mercadona...
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#1
«No apreciamos ilicitud en la regulación del convenio, en cuanto permite aplicar la prima anual de forma proporcional a las ausencias por enfermedad común, y no computa para dicha aplicación proporcional, considerándolas como tiempo trabajado, las ausencias por contingencia profesional, maternidad, nacimiento y cuidado de menor y las demás previstas en dicho precepto»

¿Te has molestado en leer el articulo o, como es habitual en MNM, te ha preocupado mas ser el 1º en comentar sin haberlo leido?
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crycom #2 crycom
Pues sinceramente lo veo lógico.
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sonix #16 sonix
#2 yo pienso igual.
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#17 ldoes
#2 #3 También es lógico cortarle la mano a un ladrón cuando roba. Sigue una lógica.

Cuestión aparte es si como sociedad queremos complementos que desincentiven a los trabajadores a pedir la baja cuando la necesitan.
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#8 hrundil
Las primas por objetivos tienen que se para los de ventas y marketing. Ponerle eso al currela que está reponiendo yogurs de ser un malnacido porque no tienen apenas poder de aumentar las ventas.
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Golan_Trevize #9 Golan_Trevize
#8 ¿Por qué estás asumiendo que el objetivo de un reponedor es aumentar las ventas?
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#12 ldoes
#9 ¿Qué hay que reponer si nadie compra? ¿Y qué culpa tendría el reponedor de que nadie compre?
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Golan_Trevize #14 Golan_Trevize
#12 Los objetivos en cualquier empresa del mundo (tal vez Mercadona sea un caso aparte, ojo, que no tengo ni idea) se enfocan en establecer baremos según el puesto del trabajador.

Por ejemplo, toma Microsoft: obviamente la empresa vive de vender sus productos, pero los objetivos del encargado de devops pues serán (por ponerte un ejemplo);
- Reducir los tiempos de incidencias un 10%.
- Asegurar que el imcumplimiento de los SLA se reduce un 5%.
etc.

No tiene sentido alguno ponerle al encargado de devops como objetivo vender más licencias de MS Office.
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#18 ldoes *
#14 Tiene sentido querer regir el comportamiento de tus trabajadores extorsionándolos con su propio salario. Creo que cuando dices que "no tiene sentido alguno" quieres decir realmente que es injusto, y tendrías razón, es injusto. Al final se reduce a "prima por no haber cogido la baja este año"

edit: Que tampoco sabemos cuándo se aplica este complemente o en qué consisten esos objetivos porque el convenio colectivo no especifica, es a discreción de la empresa.
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Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#8 Quizas no hayas elegido el ejemplo mas acertado precisamente...
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KoLoRo #6 KoLoRo
Pero si no ha tenido objetivos, como coño quiere cobrar la prima? Tamos locos?

Madre mia, esto pasa en todas las empresas con objetivos todos los días, algunas respetan festivos, otras no, otras respetan bajas cortas con partes proporcionales, etc...

Pero es que como voy a pagar una prima de algo que no has realizado? Logica ninguna y aun saldra ahora la izquierda que si es el peor empresario del mundo, que lejos de la realidad vive la peña.
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Connect #7 Connect
He trabajado en el sector comercial muchos años, y era lo lógico. Si no estabas no puedes cumplir los objetivos. Así que no los cobras.
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Andreham #4 Andreham
No veo dónde está el problema.

Claro que es una putada para el currela y por supuesto que es más que probable que la baja esté provocada por motivos laborales, pero es de cajón que si no puedes currar por lo que sea no te pueden dar prima de objetivos.
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#15 ldoes
#_13 La justicia no ha entrado a valorar nada de lo que dices en ese comentario.
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Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
Asi que basicamente la Justicia dicta que es legal que cobres la parte de la prima proporcional al tiempo trabajado. Y dando como tiempo trabajado las ausencias por maternidad, nacimiento, cuidadado de menor y accidente laboral.

¿Algun razonamiento para esos a los que les parece incorrecto?
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Mesto #3 Mesto
Lógico y normal.
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menéame