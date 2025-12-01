edición general
El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por no haber pagado el IBI y la tasa de basuras previstos en el contrato de alquiler

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por no haber pagado el IBI y la tasa de basuras previstos en el contrato de alquiler

El Tribunal Supremo ha avalado la resolución del contrato de alquiler y, por tanto, el desahucio de unos inquilinos que se negaron a pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la tasa municipal de recogida de basuras durante dos años. El alto tribunal destaca que no es necesario que el contrato fije el importe anual que debe asumir los arrendatarios en relación a estos tributos, de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Se llama incumplimiento de contrato.
sorrillo #2 sorrillo *
#1 No estaba nada claro que lo estuvieran incumpliendo.

Artículo 20. Gastos generales y de servicios individuales.

1. Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.

En edificios en régimen de propiedad horizontal tales gastos serán

…   » ver todo el comentario
Mildranx #3 Mildranx
#2 No lo has entendido, lo que dice el tribunal es que puedes pactar que el importe del IBI lo pague el arrendatario, pero no hay que fijar la cantidad, más que nada porque no sabes de antemano cuanto va a ser el IBI, ya que cada año el ayuntamiento pone el impuesto según las ordenanzas. Es decir no tienes que decir "pagas 600 de alquiler y 60 de IBI", sino que cuando tengas la carta de pago del ayuntamiento se la envías al arrendatario y este te hace el ingreso.
sorrillo #5 sorrillo *
#3 Del contenido de la noticia: al año siguiente se negaron a hacerlo al considerar que la cláusula que les imputaba dicho pago era nula porque el contrato no especificaba el importe.

Como he citado eso convertiría en nula la cláusula, ya que la ley establece que: Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato.

Lo que pretende la LAU es que el arrendatario tenga una idea aproximada de cuales serán los importes en base a los que se pagaron antes de firmar el contrato, y al parecer esos importes no constaban en el contrato lo que debería dejar esa cláusula nula y sin efecto.
enochmm #4 enochmm
Conclusión: Nunca firmes un contrato de alquiler que te obligue a pagar el IBI u otras gastos achacables al propietario.
sorrillo #6 sorrillo
#4 Eso que afirmas es absurdo, puede ser una buena recomendación intentar negociarlo pero dejar de firmar por ese motivo es absurdo, esos costes se suman al del alquiler y se valora si el conjunto encaja con nuestras expectativas y si lo hace se tira adelante, y sino pues no.
