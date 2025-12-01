El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por no haber pagado el IBI y la tasa de basuras previstos en el contrato de alquiler

El Tribunal Supremo ha avalado la resolución del contrato de alquiler y, por tanto, el desahucio de unos inquilinos que se negaron a pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la tasa municipal de recogida de basuras durante dos años. El alto tribunal destaca que no es necesario que el contrato fije el importe anual que debe asumir los arrendatarios en relación a estos tributos, de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Artículo 20. Gastos generales y de servicios individuales.
1. Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.
En edificios en régimen de propiedad horizontal tales gastos serán
Como he citado eso convertiría en nula la cláusula, ya que la ley establece que: Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato.
Lo que pretende la LAU es que el arrendatario tenga una idea aproximada de cuales serán los importes en base a los que se pagaron antes de firmar el contrato, y al parecer esos importes no constaban en el contrato lo que debería dejar esa cláusula nula y sin efecto.