¿Subir (mucho) el alquiler es de malas personas? | Noticias de Madrid | EL PAÍS

Resulta inquietante que la emergencia habitacional en España se pueda ver cada día en la tele, en la radio, en este periódico, y más inquietante que a muchos les resbale. No va con ellos un desastre social que nos rodea y que genera sufrimiento e incertidumbre, que cercena el futuro de la juventud y amplía la brecha entre las clases sociales, entre los rentistas y los inquilinos. El chiste: “No soy yo… ¡Es el mercado!” el “mercado” es la misma persona replicado al infinito y repitiendo la misma frase.