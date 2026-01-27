edición general
9 meneos
25 clics
¿Subir (mucho) el alquiler es de malas personas? | Noticias de Madrid | EL PAÍS

¿Subir (mucho) el alquiler es de malas personas? | Noticias de Madrid | EL PAÍS

Resulta inquietante que la emergencia habitacional en España se pueda ver cada día en la tele, en la radio, en este periódico, y más inquietante que a muchos les resbale. No va con ellos un desastre social que nos rodea y que genera sufrimiento e incertidumbre, que cercena el futuro de la juventud y amplía la brecha entre las clases sociales, entre los rentistas y los inquilinos. El chiste: “No soy yo… ¡Es el mercado!” el “mercado” es la misma persona replicado al infinito y repitiendo la misma frase.

| etiquetas: alquiler , carestía habitacional
8 1 0 K 89 actualidad
7 comentarios
8 1 0 K 89 actualidad
#1 ddomingo *
¿Y subir mucho el pan es de malas personas? ¿Y los huevos? ¿Y la leche? ¿Y la carne? ¿Y el pescado?
1 K 20
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Resumen barrio sesamo:

Si me afecta para bien es correcto, si me afecta para mal es malo.
0 K 8
#6 Nastar
El propietario debe ser piadoso y, aunque suba el IBI, los mantenimientos, la cesta de la compra, los recibos y ABSOLUTAMENTE TODO, ha de pensar en sus inquilinos y, en lugar de alquilar al precio maximo que alguien estara dispuesto a pagar, alquilarselo a uno de los miles de trabajadors pobres que ha creado este y el anterior gobierno.

Lo que no me queda claro porque el articulo es para subscriptores es como elegimos al candidato que merece ese trato de favor, ya que el precio no puede ser el elemento de corte....

...una cupula del trueno? 1000 inquilinos entran solo uno sale con vivienda?
0 K 6
#2 Katos
Y no permitir construir y dejar puertas abiertas a millones de inmigrantes en 5 años es de hdp.

Tenemos una subida de salarios del3% en 20 años.

Somos un pais tercermundista gobernados por delincuentes puteros
2 K -5
#3 okeil
#2 ¿Y cuantas huelgas has secundado para que te subieran el salario?
6 K 73
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
#2 Es increíble la realidad alternativa en la que vivís los que no sois ni de derechas ni de izmierdas.
1 K 23
powernergia #7 powernergia
#2 Lo de culpar a los inmigrantes de la subida de la vivienda es de las cosas más rastreras del mundo.

Deben ser los mismo inmigrantes que disparan los precios en NY, Sydney, Lisboa, París o Toma.

Hay que ser miserables para no querer ver el origen del problema, que no es otro que los trillones de dinero que se va a la inversión inmobiliaria en todo el mundo en los últimos años, y culpar precisamente a la parte debil asfixiada para pagar la vivienda.
0 K 12

menéame