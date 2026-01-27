¿Subir (mucho) el alquiler es de malas personas? | Noticias de Madrid | EL PAÍS

Resulta inquietante que la emergencia habitacional en España se pueda ver cada día en la tele, en la radio, en este periódico, y más inquietante que a muchos les resbale. No va con ellos un desastre social que nos rodea y que genera sufrimiento e incertidumbre, que cercena el futuro de la juventud y amplía la brecha entre las clases sociales, entre los rentistas y los inquilinos. El chiste: “No soy yo… ¡Es el mercado!” el “mercado” es la misma persona replicado al infinito y repitiendo la misma frase.
| etiquetas: alquiler , carestía habitacional
Si me afecta para bien es correcto, si me afecta para mal es malo.
Lo que no me queda claro porque el articulo es para subscriptores es como elegimos al candidato que merece ese trato de favor, ya que el precio no puede ser el elemento de corte....
...una cupula del trueno? 1000 inquilinos entran solo uno sale con vivienda?
Tenemos una subida de salarios del3% en 20 años.
Somos un pais tercermundista gobernados por delincuentes puteros
Deben ser los mismo inmigrantes que disparan los precios en NY, Sydney, Lisboa, París o Toma.
Hay que ser miserables para no querer ver el origen del problema, que no es otro que los trillones de dinero que se va a la inversión inmobiliaria en todo el mundo en los últimos años, y culpar precisamente a la parte debil asfixiada para pagar la vivienda.