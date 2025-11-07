Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras

No son casos aislados ni comportamientos puntuales. De las 320 actuaciones que ha efectuado la Inspección de Trabajo desde que arrancaron las obras –en junio de 2023- hasta septiembre de este año, siete de cada 10 actuaciones han derivado en una resolución negativa de los agentes de la autoridad laboral. Así se deriva de la petición de información a la Generalitat a través de su portal de transparencia y que confirma las informaciones que ha ido publicando este medio sobre los abusos reiterados cometidos entre las subcontratas del Camp Nou