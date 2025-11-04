La Generalitat detecta decenas de trabajadores turcos 'simpapeles' en las obras de Camp Nou

Una veintena de ya ex trabajadores de una de estas compañías, Extreme Works UAB –sociedad con sede en Lituania-, se han congregado este martes a primera hora de la mañana para protestar en los accesos al coliseo blaugrana, en una manifestación auspiciada por el sindicato CCOO. Han sido despedidos y protestan frente al estadio; denuncian que les trajeron con el permiso de residencia caducado y ahora no pueden volver a Turquía.
| etiquetas: fc barcelona , empleo , ccoo , huelga , limak
Los trabajadores sin papeles del Camp Nou se manifiestan
Los trabajadores del Camp Nou se manifiestan: “No tienen papeles”