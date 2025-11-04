edición general
La Generalitat detecta decenas de trabajadores turcos 'simpapeles' en las obras de Camp Nou

Una veintena de ya ex trabajadores de una de estas compañías, Extreme Works UAB –sociedad con sede en Lituania-, se han congregado este martes a primera hora de la mañana para protestar en los accesos al coliseo blaugrana, en una manifestación auspiciada por el sindicato CCOO. Han sido despedidos y protestan frente al estadio; denuncian que les trajeron con el permiso de residencia caducado y ahora no pueden volver a Turquía.

CharlesBrowson
Menudo circo, #valors

Fartón_Valenciano
Lo del Camp Nou es un autentico cachondeo... xD xD xD

Kmisetas
Qué sorpresa, otro escándalo made in Cataluña con la Generalitat mirando para otro lado. Hablan de “modelo social avanzado” pero tienen a media plantilla del Camp Nou trabajando sin papeles, explotados y traídos por contratistas opacos. Eso sí, luego se llenan la boca con “derechos laborales” y “acogida solidaria”.

SegarroAmego
¿Hay algo legal en esa puta obra de mierda? ¿Eso son los seny i valors que tanto promulgan? ¿O cuando son subcontratas de esclavos ya no se aplican? Hdps!

Javi_Pina
Haber contratado polacos que almenos son de la UE

asola33
Voto modificar el "antes de P y B, M.

malditopendejo
Os creéis que contrataron con la empresa turca por las calidades de los acabados....


