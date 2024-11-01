CCOO de Catalunya reclama a la presidencia del FC Barcelona poner fin a las vulneraciones de derechos laborales en las obras del Camp Nou

La secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, ha dirigido una carta al presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, para pedirle que se implique personalmente en la resolución de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras que participan en las obras del nuevo Camp Nou. El sindicato denuncia vulneraciones reiteradas de los derechos laborales, como jornadas de 12 horas diarias y el uso de un entramado de empresas subcontratadas que facilita la explotación y la irregularidad.