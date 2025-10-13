Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a que técnicos del Barça la valoraron como la peor calificada

La constructora turca obtuvo la puntuación más baja en la valoración del equipo técnico, una opinión que el club considera "no vinculante". La dirección del Espai Barça priorizó otros criterios, le subió la nota y la pasó de la última a la primera posición.
| etiquetas: fc barcelona , camp nou , limak
Por lo tanto, aunque estos van con retraso, eso es incontestable, parece que van a entregar la obra mucho antes de lo que preveían sus competidores.
Dejando aparte el tema de que las otras dos ofertas eran mucho más caras.