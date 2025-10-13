edición general
10 meneos
54 clics
Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a que técnicos del Barça la valoraron como la peor calificada

Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a que técnicos del Barça la valoraron como la peor calificada

La constructora turca obtuvo la puntuación más baja en la valoración del equipo técnico, una opinión que el club considera "no vinculante". La dirección del Espai Barça priorizó otros criterios, le subió la nota y la pasó de la última a la primera posición.

| etiquetas: fc barcelona , camp nou , limak
8 2 0 K 102 actualidad
10 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
Comentarios destacados:    
ElRelojero #1 ElRelojero
Del Camp Nou sabemos hasta el precio de los tornillos pero ningún periodista ha investigado que pintura usan para pintar el césped del Bernabéu y por qué no se puede abrir el techo.
5 K 43
ipanies #3 ipanies
#1 Laporta no es Pérez y eso influye en la cantidad de miedo del profesional en cuestión... ;)
0 K 12
outfazer #7 outfazer
#1 Pero si el techo lo abren todas las semanas... Lo hacen entresemana cuando no hay partido.
0 K 9
mmpulido #8 mmpulido
#1 Mira, El Madrit!!
0 K 10
#10 Borgiano
#1 La culpa es de Florentino... me lo temía.
0 K 8
Pepepaco #4 Pepepaco
Según lo que explica el artículo, los plazos de entrega de las otras dos constructoras eran mucho más largos, Fomento en julio de 2026 y Ferrovial en junio de 2027.
Por lo tanto, aunque estos van con retraso, eso es incontestable, parece que van a entregar la obra mucho antes de lo que preveían sus competidores.
Dejando aparte el tema de que las otras dos ofertas eran mucho más caras.
0 K 11
#9 Happo
#4 Si pero lo que tendrán que explicar es esa clausula donde supuestamente pagaban un millón por día de retraso, porque al ritmo que van la obra saldría gratis y dudo que sea el caso
0 K 6
Esfingo #2 Esfingo
Pero era los que le pagaban la mordida más gorda a Laporta.
0 K 9
#5 Ferroviman *
la conclusion es que florentino es mucho mas competente que laporta con sus tejemanejes
0 K 9
alfre2 #6 alfre2
#5 Si Floren llega a contar a sus socios que, para cuando acaben las obras, el club ya estaría convertido en una SAD,... pues igual no las hacen.
0 K 12

menéame