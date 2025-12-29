edición general
'Stranger things' está siendo víctima de la homofobia

'Stranger things' está siendo víctima de la homofobia

La respuesta es obvia: parece el enésimo ataque coordinado de espectadores reaccionarios a quienes simplemente les molesta que, de repente, haya una salida del armario de uno de los personajes principales. Da igual que sea una evolución coherente del personaje desde el episodio piloto, cuando Joyce expuso a Hopper que a su hijo le llaman “queer” y que tiene una sensibilidad distinta de los demás niños; hay quienes consideran que es un elemento woke como si la homosexualidad no formase parte de la realidad y de la humanidad.

mikelx #4 mikelx
Justo vi el capítulo ayer y puedo entender parte de la crítica dándole una importancia sobredimensionada a algo que palidece en conparación con los problemas a los que se enfrentan. Personalmente me pareció un momento bastante ridículo (Quizá en los años 80 tenía otra relevancia. aunqe no es que no hubiese referetes homosexuales en aquella epoca). No odiare la serie por esto, pero me parecio un poco raro.
Ze7eN #5 Ze7eN *
#4 Yo lo vi hace unos días y no me parece tan sobredimensionado.No justifica que le estén dando masivamente miles de votos de 1/10. La campañita homofóbica es más qué evidente, ya sucedió lo mismo con The Last of us.
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 el menor problema de la segunda temporada no es si Ellie es lesbiana. Es el tremendo mojón que produjeron. De diálogos sin sentido a una trama incoherente y personajes irrelevantes.
treu #9 treu
#5 lo the Last of us ha sido un mojón de guión.
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
#4 Han sobredimensionado todo porque a la serie le han sobrado dos temporadas como mínimo, pero uy que woke lo de salir del armario
#11 HangTheRich
#7 a la serie le sobran 4 temporadas
Sr.No #12 Sr.No
#7 lo digo siempre, las temporadas 2 y 3 son un cáncer y encima se tiran 3 años entre temporada y temporada.

A mi para cuando salió la cuarta ya me quedaba poca ilusión/ganas por la serie, y la quinta me es un mero trámite para satisfacer mi necesidad sheldoniana de completitud.
Priorat #10 Priorat
#4 Pues ya está. No es algo digno de reseñarse. No va a cambiar a bien o mal la serie y bueno, pues nos da un poco igual.

No vamos a centrar la crítica de la serie en un detalle chorra.
#14 Eukherio
#4 Es la típica campaña de los de siempre. A la mayoría de los que ven la serie les da igual. Tiene el doble de votos en IMDb que el resto de los de esta tanda, y es un capítulo muy de transición para preparar el final. Pasó lo mismo con The Last of Us, que llegó a tener más votos el capítulo de la polémica que la propia serie, y casualmente era de los mejores capítulos de la primera temporada, solo que lo protagonizaban dos gays.

Y sí, en el contexto de los 80 tiene sentido la escena porque era algo más desconocido.
Barney_77 #2 Barney_77
Si la gente se molesta por estas gilipolleces, que como bien dice, ya se insinuaba al principio, lo unico que conseguiran es perderse una serie que es bastante disfrutona. Básicamente, que les den por el culo
Ze7eN #3 Ze7eN
No cabe un subnormal más en este mundo.
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#3 Eso se podía decir también hace años, durante la pandemia por ejemplo, y ya ves cómo estamos, con Milei y Trump presidiendo gobiernos.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pulicidad para monguers. Quien no le guste, que no la vea.
Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
Estas cosas tendrian que hacerlas en la primera temporada
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
para lo que le queda, en fin, yo vi la primera temporada y ya esta. Por muy anti-woke que sea yo, las pataletas y los ñiñi de la gente viendo tanta bazofia anglo..es para que se lo hagan ver tambien, sino te gusta no lo veas, ademas que es una puta serie coño.
