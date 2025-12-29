'Stranger things' está siendo víctima de la homofobia

La respuesta es obvia: parece el enésimo ataque coordinado de espectadores reaccionarios a quienes simplemente les molesta que, de repente, haya una salida del armario de uno de los personajes principales. Da igual que sea una evolución coherente del personaje desde el episodio piloto, cuando Joyce expuso a Hopper que a su hijo le llaman “queer” y que tiene una sensibilidad distinta de los demás niños; hay quienes consideran que es un elemento woke como si la homosexualidad no formase parte de la realidad y de la humanidad.