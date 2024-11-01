Steam no es rentable para más de 5.000 juegos y una investigación lo respalda: “El 40% no recuperó” ni la tasa de Valve

Valve impone 100 dólares de tarifa, pero muchos juegos no la han recuperado. Desde el 1 de enero, se han lanzado casi 13.000 videojuegos en Steam, muchos de los cuales son olvidados casi al instante. Artur Smiarowski, creador de Soulash, ha utilizado estos datos para determinar que más de 5.000 juegos no tienen ninguna clase de retorno económico. Para empezar, solo el 8% de todos los lanzamientos consigue obtener más de 100.000 dólares.