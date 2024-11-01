edición general
Steam no es rentable para más de 5.000 juegos y una investigación lo respalda: “El 40% no recuperó” ni la tasa de Valve

Steam no es rentable para más de 5.000 juegos y una investigación lo respalda: “El 40% no recuperó” ni la tasa de Valve

Valve impone 100 dólares de tarifa, pero muchos juegos no la han recuperado. Desde el 1 de enero, se han lanzado casi 13.000 videojuegos en Steam, muchos de los cuales son olvidados casi al instante. Artur Smiarowski, creador de Soulash, ha utilizado estos datos para determinar que más de 5.000 juegos no tienen ninguna clase de retorno económico. Para empezar, solo el 8% de todos los lanzamientos consigue obtener más de 100.000 dólares.

#1 CrudaVerdad
¿Posible solución? Desarrollar juegos muy de nicho con mecánicas novedosas y alejarse de los típicos:
1. Juego de avanzar de izquierda a derecha (scroll en el fondo), matando todo lo que se mueve y evadiendo disparos. Parece juego nacido de plantilla.
2. Juegos de FPS matando todo lo que se mueva. Eso los AAA lo tienen conquistado.
3. Juegos de carreras o automóviles porque también los AAA lo tienen conquistado.

¿Entonces?
Juegos de terror (pero no de sustos ni sangrientos)
Juegos de puzzles
Walking Simulators pero interesantes en cada sitio a donde se vaya
#2 arreglenenlacemagico
#1 xD xD no tienes ni idea los juegos de terror es un nicho por eso los grandes estudios no desarrollan franquicias , solo hablas de juegos de nicho de hecho AS no tiene ni idea de lo que habla en el articulo el problema de fondo es otro
johel #4 johel *
Un dato; en el mundo se producen unas 9500 peliculas al año y el 78% pierden dinero. Aun no ha acabado el año y hablamos de mas de 13mil videojuegos.
¿Hablamos de 100 dolares de recaudacion a nivel mundial para un juego? ¿La luna o el dedo?
Asnaeb #5 Asnaeb
Me parece una no noticia, siempre hay alta variabilidad en todos los sectores, si no han conseguido recaudar ni 100€ es porque tienen que ser desarrolladores independientes, es posible que sean sus primeros juegos.
#3 arreglenenlacemagico
AS no sabe que la mayoria de jugadores gastan 70 euros anuales en videojuegos de media , salen muchos titulos y la gente se gasta esos 70 euros muchos de ellos en fornite , fifa , lol , etc... con lo cual no compran titulos , si no se compran titulos nuevos los estudios cierran.
Juntado con la bajada de demanda que hay despues de la pandemia pues no ayuda y el sector esta en crisis , la peor crisis en la historia del video juego.
Por eso los grandes estudios no arriesgan y tiran de franquicia a los que os gusten que sepais que vais a comer franquicia por un tubo , sobre todo si no compras indie
