Steam no es rentable para más de 5.000 juegos y una investigación lo respalda: “El 40% no recuperó” ni la tasa de Valve

Valve impone 100 dólares de tarifa, pero muchos juegos no la han recuperado. Desde el 1 de enero, se han lanzado casi 13.000 videojuegos en Steam, muchos de los cuales son olvidados casi al instante. Artur Smiarowski, creador de Soulash, ha utilizado estos datos para determinar que más de 5.000 juegos no tienen ninguna clase de retorno económico. Para empezar, solo el 8% de todos los lanzamientos consigue obtener más de 100.000 dólares.
1. Juego de avanzar de izquierda a derecha (scroll en el fondo), matando todo lo que se mueve y evadiendo disparos. Parece juego nacido de plantilla.
2. Juegos de FPS matando todo lo que se mueva. Eso los AAA lo tienen conquistado.
3. Juegos de carreras o automóviles porque también los AAA lo tienen conquistado.
¿Entonces?
Juegos de terror (pero no de sustos ni sangrientos)
Juegos de puzzles
Walking Simulators pero interesantes en cada sitio a donde se vaya
¿Hablamos de 100 dolares de recaudacion a nivel mundial para un juego? ¿La luna o el dedo?
Juntado con la bajada de demanda que hay despues de la pandemia pues no ayuda y el sector esta en crisis , la peor crisis en la historia del video juego.
Por eso los grandes estudios no arriesgan y tiran de franquicia a los que os gusten que sepais que vais a comer franquicia por un tubo , sobre todo si no compras indie