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La startup española LIUX ya tiene casi listo su biplaza eléctrico BIG: por menos de 18.000 euros

La startup española LIUX ya tiene casi listo su biplaza eléctrico BIG: por menos de 18.000 euros

Pocos coches eléctricos más españoles que este te podrás encontrar en el mercado. El LIUX BIG ha completado las pruebas de validación y este cuadriciclo pesado (L7e) está casi preparado para llegar a las carreteras. Ahora que entra en su fase final de certificación, este cuadriciclo eléctrico pesado está próximo a su comercialización: se espera que llegue a las carreteras eléctricas este mismo semestre, a un precio inferior a los 18.000 euros. Recordemos que el Plan Auto+ en España contempla ayudas de hasta 1.500 euros para estos vehículos.

| etiquetas: liux , coche eléctrico , empresas españolas
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9 comentarios
2 0 0 K 16 actualidad
el.dani.el #3 el.dani.el
18.000€ por un biplaza con no mucha autonomía... Qué barbaridad de precio, ya que te pones por poco más tienes un buen coche de 4 plazas en otras marcas.
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MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Exijo un logo con una bellota. :-P
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Gry #4 Gry *
Cuesta el doble de lo que yo estaría dispuesto a pagar. Por ese precio compras un Dolphin Surf
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Drebian #2 Drebian
Qué barato
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JackNorte #5 JackNorte *
En China por 3 aqui por 18 xD
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tul #8 tul
#5 algun emprendedor muy avispado anda por medio xD
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lonnegan #6 lonnegan
Es un carrito de golf con ínfulas
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#7 Borgiano
Se acerca más a un patinete eléctrico que a un coche.
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Gadfly #9 Gadfly
Menuda mierda
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menéame