La startup española LIUX ya tiene casi listo su biplaza eléctrico BIG: por menos de 18.000 euros

Pocos coches eléctricos más españoles que este te podrás encontrar en el mercado. El LIUX BIG ha completado las pruebas de validación y este cuadriciclo pesado (L7e) está casi preparado para llegar a las carreteras. Ahora que entra en su fase final de certificación, este cuadriciclo eléctrico pesado está próximo a su comercialización: se espera que llegue a las carreteras eléctricas este mismo semestre, a un precio inferior a los 18.000 euros. Recordemos que el Plan Auto+ en España contempla ayudas de hasta 1.500 euros para estos vehículos.