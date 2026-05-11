Starmer promete poner al Reino Unido «en el corazón de Europa»

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió hoy poner al Reino Unido «en el corazón de Europa», en un esperado discurso ante su partido laborista en el que estableció las prioridades de su Gobierno tras la estrepitosa derrota del laborismo en las elecciones regionales y municipales del pasado jueves. El Brexit -dijo Starmer- «nos hizo más pobres y más débiles», en uno de sus discursos más europeístas que se recuerdan, aunque tampoco pronunció planes concretos para ese acercamiento a Europa después de la traumática salida del país