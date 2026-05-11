Starmer promete poner al Reino Unido «en el corazón de Europa»

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió hoy poner al Reino Unido «en el corazón de Europa», en un esperado discurso ante su partido laborista en el que estableció las prioridades de su Gobierno tras la estrepitosa derrota del laborismo en las elecciones regionales y municipales del pasado jueves. El Brexit -dijo Starmer- «nos hizo más pobres y más débiles», en uno de sus discursos más europeístas que se recuerdan, aunque tampoco pronunció planes concretos para ese acercamiento a Europa después de la traumática salida del país
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Respecto a Europa, su intención es destruir todo lo que no puedan robar.
Obviamente me refiero a sus tres o cuatro clases dominantes, el resto son simplemente ganado, como pasa en el resto del mundo.
el papel que hacían ellos lo desempeñan von der leyen y los suyos a la perfección
Úsanos y Británicos habéis defraudado a Europa, no sois de fiar