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Starmer promete poner al Reino Unido «en el corazón de Europa»

Starmer promete poner al Reino Unido «en el corazón de Europa»

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió hoy poner al Reino Unido «en el corazón de Europa», en un esperado discurso ante su partido laborista en el que estableció las prioridades de su Gobierno tras la estrepitosa derrota del laborismo en las elecciones regionales y municipales del pasado jueves. El Brexit -dijo Starmer- «nos hizo más pobres y más débiles», en uno de sus discursos más europeístas que se recuerdan, aunque tampoco pronunció planes concretos para ese acercamiento a Europa después de la traumática salida del país

| etiquetas: starmer , quiere , volver , poner reino unido , en ue
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 pascuaI
No, gracias.
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Gry #2 Gry
"Es mucho más complicado destruir a la UE desde fuera", añadió.
8 K 107
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
A mí me suena a amenaza. xD
3 K 55
pitercio #5 pitercio *
El Reino Unido es una grandísima mierda imperialista, genocida, cuyo único interés es perdurar mediante la dominación. Realmente son cuatro peñascos con tres huertas y dos cubos de carbón. Sin el expolio de sus vecinos, la piratería y la extorsión, tras el control coercitivo de colonias, no valen ni lo que sus platos típicos. Más que topos, son semillas del cáncer.
Respecto a Europa, su intención es destruir todo lo que no puedan robar.
Obviamente me refiero a sus tres o cuatro clases dominantes, el resto son simplemente ganado, como pasa en el resto del mundo.
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#7 _4248
#5 la verdad es que vivi dos años en Manchester y me sorprendio en general el nivel intelectual bastante bajito de los estudiantes universitarios, la pobreza, la cantidad de gente adicta al subsidio y miraras donde miraras veias a niñas de 15 años con dos hijos. Ahi me di cuenta que la riquiza que tienen proviene de su pasado colonial y del paraiso financiero que es Londres
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Segundas partes nunca fueron buenas, tira carril anglo.
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eltxoa #8 eltxoa
no hay nada en lo que eche a los británicos en falta después de su salida de europa.

el papel que hacían ellos lo desempeñan von der leyen y los suyos a la perfección
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Kantinero #11 Kantinero
Que os den

Úsanos y Británicos habéis defraudado a Europa, no sois de fiar
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Bombástico #9 Bombástico
Primero adopten el euro y empiecen a conducir como las personas, por la derecha, y si eso ya vamos pensando si admitiros o no.
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#10 Oliram
#9 y adopten el sistema internacional de pesos y medidas
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Fran_Ramos #6 Fran_Ramos
Que hagan un referéndum antes, a ver si queremos...
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menéame