Soy una chica de 15 años. Déjeme mostrarle la vil misoginia que me encuentro en las redes sociales todos los días [ENG]

Si es como mis padres, probablemente ni siquiera entendería la mayor parte del contenido que inunda mis redes sociales. (...) Consideren el uso de la palabra "hembra" en estas publicaciones. No es un término neutral, sino abusivo. Lo usan los adolescentes para degradarnos y equipararnos a animales. Los chicos nunca son descritos como "machos", pero a las chicas siempre se las describe como "hembras": el equivalente a cerdas o terneras, criaturas menos que humanas. (...) La igualdad sexual ha dejado de existir en Internet.

Alakrán_ #2 Alakrán_
Firmado: Anónimo.

Total que este artículo puede ser una recreación basada en hecho reales más que la experiencia de una chica de 15 años.

rojelio #5 rojelio
#2 Si te parece una chiquilla de 15 años va a firmar semejante denuncia con su nombre completo, y ponerse una diana en la espalda.

Alakrán_ #8 Alakrán_
#5 Era consciente de ello, pero mejor poner que se ha protegido la identidad de la autora, en vez de anónimo.

nemeame #14 nemeame
#2 Foto en exclusiva de la pobre chica del artículo:  media

ur_quan_master #4 ur_quan_master
Niña. Deja esas redes sociales machistas y vente a Menéame a luchar contra NAFOS y extremo centristas.

TooBased #7 TooBased *
#_2 También puede ser que quieras saber sus datos para intentar algo con ella

paumal #16 paumal
Yo soy un tipo de cuarenta y pico y suscribo todo lo que dice el artículo. Sólo hay que pasarse un rato por ForoCoches para ver que sí, que es cierto.

Gry #9 Gry
Deberían enseñar a los niños a gestionar sus redes sociales, hay que "entrenar" a sus algoritmos para que no te muestren mierda. :-P

Chinchorro #10 Chinchorro *
#9 ¿Sabes qué pasaría si desaparecieran las redes sociales?
NA DA.
No son necesarias. Nunca lo fueron. Si desaparecen, se las echará de menos cuánto? un año? Y ya han demostrado ser más dañinas que beneficiosas.

Gry #11 Gry
#10 No van a prohibirlas, los políticos son los primeros que se han vuelto adictos a ellas.

Chinchorro #13 Chinchorro
#11 hasta que pase algo tan gordo que no se pueda tapar con todos los millones con los que las tecnológicas los riegan.

azathothruna #1 azathothruna
Adolescente de verano.
Esto ira a peor.
Quizas sea cierto, que las nuevas generaciones tienes menos resiliencia psicologica

Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo
Karen Doe, 55 años.

#17 BoosterFelix *
A ver: si alguien tiene una mala opinión de mí, no será culpa de esa persona, será culpa mía si yo permito que el hecho de que esa persona tenga una mala opinión de mí se convierta en algo importante en mi vida. Si alguien tiene una mala opinión de mí, me olvido de esa persona, paso de ella, la evito, y punto.

Quiero decir con esto que esa muchacha ficticia lo tiene tan sencillo como pasar completamente de los tíos que a ella no le gusten, especialmente si esos tíos tienen una mala opinión de…   » ver todo el comentario

paumal #15 paumal *
edit.

#12 alhambre
> A social media ban for under-16s might prevent young boys seeing endless content that treats women with contempt and hate. (...) A ban might not fix the problem, but it would help. If society can’t stop it, it can show it disapproves.

El coste de normalizar la identificación obligatoria en internet es demasiado alto. No, gracias.

En otro orden de cosas, me parece que cada vez más estos comentarios de mierda (misóginos como el de el artículo u otros) van a ser generados por bots, con lo…   » ver todo el comentario

#3 ZamoraBigote
Bueno, pero con 15 años dice "vil misoginia". Si es cierto que tiene 15 años y no se lo han escrito, en lo importante, ni tan mal.


