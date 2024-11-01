Soy una chica de 15 años. Déjeme mostrarle la vil misoginia que me encuentro en las redes sociales todos los días [ENG]

Si es como mis padres, probablemente ni siquiera entendería la mayor parte del contenido que inunda mis redes sociales. (...) Consideren el uso de la palabra "hembra" en estas publicaciones. No es un término neutral, sino abusivo. Lo usan los adolescentes para degradarnos y equipararnos a animales. Los chicos nunca son descritos como "machos", pero a las chicas siempre se las describe como "hembras": el equivalente a cerdas o terneras, criaturas menos que humanas. (...) La igualdad sexual ha dejado de existir en Internet.