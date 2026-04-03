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¿Te sorprende que la gasolina cueste 4 dólares en EE. UU.? Pues imagínate que cuesta 16 dólares en esta ciudad asiática (Eng)

El precio de la gasolina en EE. UU. ha alcanzado los 4 dólares, pero Hong Kong tiene ahora los precios de la gasolina más altos del mundo

| etiquetas: hong kong , gasolina , china , eeuu , petróleo , crisis , trump
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4 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
mono #2 mono
El galón (3.785 l)
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#1 Ferroviman
4 dolares el galon es, aprox, 1 dolar el litro, cuesta la mitad que aqui, vaya
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pepel #4 pepel
4$ con el precio topado.
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#3 harverto
Pero ellos no tienen impuestos sobre la gasolina
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menéame