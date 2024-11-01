Sonsoles Ónega pide perdón tras la polémica del IVA de los libros en 'El Hormiguero'

“Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21% sino un 4%. ¡Error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato, que está equivocado”, ha explicado esta tarde en Y ahora Sonsoles, su magacín. Ónega, que además de periodista es escritora (de hecho, acudió a El Hormiguero para promocionar su nueva novela), ha pedido “perdón” a los espectadores por este “error absolutamente involuntario” que no tenía “ninguna intención de desinformar ni manipular”.
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Por favor, que tienes un premio Planeta, se supone que eres una cultísima escritora, una profesional, ¿y no sabes el IVA que llevan los chorrocientos libros que habrás vendido?
Cuando crees que el facherío no puede ser más lerdo y dar más vergüenza ajena, siempre alguien lo supera. Día a día. Son los Sergey Bubka del ridículo.
Claro que no, guapi.
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