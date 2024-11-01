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Sonsoles Ónega pide perdón tras la polémica del IVA de los libros en 'El Hormiguero'

Sonsoles Ónega pide perdón tras la polémica del IVA de los libros en 'El Hormiguero'

“Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21% sino un 4%. ¡Error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato, que está equivocado”, ha explicado esta tarde en Y ahora Sonsoles, su magacín. Ónega, que además de periodista es escritora (de hecho, acudió a El Hormiguero para promocionar su nueva novela), ha pedido “perdón” a los espectadores por este “error absolutamente involuntario” que no tenía “ninguna intención de desinformar ni manipular”.

| etiquetas: sonsoles , onega , perdón , hormiguero , iva , libros
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18 comentarios
15 3 1 K 142 actualidad
Comentarios destacados:      
Pertinax #2 Pertinax *
Lo cual demuestra que no es escritora. A saber cómo factura sus libros, porque es de primero de literato.
4 K 57
#7 LaMinaEnMiPuerta
#2 Ella recibirá dinero de la editoral directamente.
1 K 29
Pertinax #12 Pertinax *
#7 Ni escritores, ni impresores, ni maquetistas, ni distribuidores, ni vendedores de libros cargan más de un IVA superreducido de un 4%. Los autores, de hecho, están exentos en muchos casos. Esta no tiene puta idea de lo que habla.
0 K 18
#17 LaMinaEnMiPuerta
#12 El escritor que tenga un contrato con la editorial para hacer un libro le pasa un 4% a la editorial?
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Pertinax #18 Pertinax *
#17 El contrato con la editorial suele estar exento de IVA para los autores. No venden los derechos sobrw la obra, tan solo su explotación. En todo el resto de los implicados en la edición, distribución y venta, es de un 4%. Jamás, y en ningún caso, del 21%.
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#5 abogado_del_diablo
"Por no confirmar el dato" xD
Por favor, que tienes un premio Planeta, se supone que eres una cultísima escritora, una profesional, ¿y no sabes el IVA que llevan los chorrocientos libros que habrás vendido?
Cuando crees que el facherío no puede ser más lerdo y dar más vergüenza ajena, siempre alguien lo supera. Día a día. Son los Sergey Bubka del ridículo.
5 K 44
#14 Eukherio
#5 La mayoría de estos no tienen ni idea de cómo funciona el mundo porque lo delegan todo y tienen mil asesores. Ya le había pasado hace años a Roma Gallardo, el youtuber, que fue a la tele a hablar de impuestos y no tenía ni idea de cómo iban los tramos del IRPF.
2 K 27
Poplíteo #3 Poplíteo
No lleva bien lo del valor de los libros porque por uno malísimo que perpetró una vez le pagaron un millonazo....
2 K 43
karakol #11 karakol
“error absolutamente involuntario” que no tenía “ninguna intención de desinformar ni manipular”.

Claro que no, guapi.
2 K 35
#1 Grahml *
Parece ser que aunque no estaban en China, como el perro, los que no se enteraron fueron ella y Motos

www.meneame.net/story/pablo-motos-sonsoles-onega-iva-libros
1 K 30
pitercio #4 pitercio *
Sobre todo ha pedido perdón por el retraso.
1 K 25
emmett_brown #6 emmett_brown
Y el Petit Cabrón ha rectificado también?
1 K 17
#8 Eukherio
#6 Ya echaría a algún becario por no avisarle.
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#9 hackerman
#6 el petit cabron está hecho una mierda...vi el vídeo y rebosa maldad y autodestrucción de su propio cuerpo a borbotones...
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emmett_brown #10 emmett_brown
#9 Esos ojillos llorosos como dos pulgas pedorras...
0 K 13
#13 hackerman
#10 totalmente envejecido y con cara de haber vivido una vida de maldad plena que le auto destruye por dentro
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#15 bol
#13 Vete a saber qué vida lleva con tanta pasta.
0 K 7
#16 bol *
Así queda claro quién va a comprar "su" libro, of course.
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menéame