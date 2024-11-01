Sonsoles Ónega pide perdón tras la polémica del IVA de los libros en 'El Hormiguero'

“Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21% sino un 4%. ¡Error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato, que está equivocado”, ha explicado esta tarde en Y ahora Sonsoles, su magacín. Ónega, que además de periodista es escritora (de hecho, acudió a El Hormiguero para promocionar su nueva novela), ha pedido “perdón” a los espectadores por este “error absolutamente involuntario” que no tenía “ninguna intención de desinformar ni manipular”.