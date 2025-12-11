edición general
"Son absolutamente escandalosos": aficionados indignados por los precios de las entradas del Mundial 2026

La asociación de aficionados Football Supporters Europe (FSE) se ha mostrado "asombrada" por la estrategia de precios "extorsiva" de la FIFA y ha pedido que se "detenga inmediatamente" la venta de entradas. La Embajada de Aficionados de Inglaterra de la Asociación de Aficionados del Fútbol afirmó que era una "bofetada" para los aficionados.

15 comentarios
pitercio
Si las van a pagar es que no están caras.
Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Que pidan hipoteca.
Cantro
- Precios abusivos
- Coste de estancia abusivo
- Vuelos a precios abusivos
- Lo de las redes sociales y, en general, todo lo de Trump
- La exquisita seguridad en la mayoría de los estadios, en dos países donde hay muertos por bala cada día

Me tendrían que pagar una pasta y aún así sólo aceptaría ir a Canadá
Tunguska08Chelyabinsk13
A mi no me preocupa. :coletas:
Tunguska08Chelyabinsk13
#10 ¿90% futbol? Ni de coña. Si es general, tampoco me lo creo, pero si que es verdad que con los paquetes de Amazon, ya vas a tener a mucha gente que entre en alguna plataforma alguna vez. Más allá de los que lo contratan directamente por el contenido de una plataforma.
johel
#11 ALGUN canal, no uno en concreto.
Pertinax
Los aficionados al fútbol son como Matthew Perry. Les sacan hasta las entrañas y ahí siguen.
Nuisaint
Hace tiempo que el fútbol en el estadio no es para el seguidor con ingresos medios. Espero ver estadios casi vacios en el mundial entre las políticas y el trato a los extranjeros de Trump, el precio loco de las entradas y los equipos clasificados como Curazao, Haití o Cabo Verde, la FIFA puede hacer un ridículo histórico. Ojalá sea así, porque necesitan una buena hostia de realidad
TripleXXX
La coca está mas barata que nunca y disfrutas mas :troll:
johel
Estas cosas siempre me recuerdan eso que decian de "en españa nadie va a pagar por ver los partidos por television" o "no vamos a pagar por la television a la carta" o el mas reciente "no vamos a pagar por varios canales online".
Tunguska08Chelyabinsk13
#3 ¿Y lo ve el mismo número de gente que ántes? La cuestión objetiva es que el fútbol se consume en todo el mundo, y por tanto el aficionado local pierde valor, importancia económica, que es de lo que va la cosa.
johel
#7 Segun "Kantar Media" el futbol de pago es lider de audiencia y segun esa misma fuente el 90% de la poblacion accede a algun canal de pago mensualmente.
Si la fuente es una mierda o no, ni idea. Yo lo que veo es que las putas telecos venden sus paquetes tirando del gancho de las tvs de pago, y aunque les digas que se lo metan por el culo siguen insistiendo asi que ""la gente"" tiene que estar demandandolo.
ixo
Sarna con gusto, no pica... pero mortifica. :troll:
:peineta: :peineta: :peineta:
Solinvictus
Pues que no se reserven en la tierra de la libertad
Dean__Huijsen
En México es impagable, pero entiendo que es la FIFA quien los fija.
