"Son absolutamente escandalosos": aficionados indignados por los precios de las entradas del Mundial 2026

La asociación de aficionados Football Supporters Europe (FSE) se ha mostrado "asombrada" por la estrategia de precios "extorsiva" de la FIFA y ha pedido que se "detenga inmediatamente" la venta de entradas. La Embajada de Aficionados de Inglaterra de la Asociación de Aficionados del Fútbol afirmó que era una "bofetada" para los aficionados.
| etiquetas: precios , entradas , mundial , fútbol
- Coste de estancia abusivo
- Vuelos a precios abusivos
- Lo de las redes sociales y, en general, todo lo de Trump
- La exquisita seguridad en la mayoría de los estadios, en dos países donde hay muertos por bala cada día
Me tendrían que pagar una pasta y aún así sólo aceptaría ir a Canadá
Si la fuente es una mierda o no, ni idea. Yo lo que veo es que las putas telecos venden sus paquetes tirando del gancho de las tvs de pago, y aunque les digas que se lo metan por el culo siguen insistiendo asi que ""la gente"" tiene que estar demandandolo.