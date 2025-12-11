"Son absolutamente escandalosos": aficionados indignados por los precios de las entradas del Mundial 2026

La asociación de aficionados Football Supporters Europe (FSE) se ha mostrado "asombrada" por la estrategia de precios "extorsiva" de la FIFA y ha pedido que se "detenga inmediatamente" la venta de entradas. La Embajada de Aficionados de Inglaterra de la Asociación de Aficionados del Fútbol afirmó que era una "bofetada" para los aficionados.