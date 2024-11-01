edición general
7 meneos
49 clics
¿Por qué solo te acuerdas de datos inútiles? Este estudio lo ha confirmado

¿Por qué solo te acuerdas de datos inútiles? Este estudio lo ha confirmado

Un nuevo estudio de la Universidad de Boston ha confirmado por primera vez en humanos el mecanismo de “priorización gradual”

| etiquetas: recuerdas , datos , inútiles , estudio
5 2 0 K 131 ciencia
3 comentarios
5 2 0 K 131 ciencia
rob #1 rob
La Razón, datos inútiles y sección patrocinada por Plaza 1
Ahí queda eso.
0 K 15
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Genial, ahora olvidaré una cita importante para poder acordarme innecesariamente y con todo lujo de detalles de este estudio de la Universidad de Boston.
2 K 27
#3 Robe7064
Es relativo. Ayer nos quebrábamos la cabeza intentando hallar el sentido de una frase en latín que contenía "juri" para un asunto en el que trabajo. Un autor posterior la citó, pero escribió "juris". Y recordé la novela futurista "París en el siglo XX", que leí por el 2000: al inicio unos profesores se burlan/lamentan de que los estudiantes de 1960 no son muy buenos en latín y de que uno tradujo "jus divinii" (o algo así) como "jugo divino" en…   » ver todo el comentario
1 K 14

menéame