Solo el 0,8% de estudiantes gitanos y gitanas se gradúa en la universidad

Se reclama a los poderes públicos acciones y medidas concretas para revertir esta situación y garantizar el derecho a la educación para todos. . El recorrido educativo de muchas niñas y niños gitanos está condicionado por la incorporación tardía al ciclo de infantil, el desfase curricular y las repeticiones de curso que conducen a un fracaso escolar del 62,8%, frente al 4 % del conjunto del alumnado La falta de referentes gitanos con estudios, la segregación escolar, la falta de expectativas, y un sistema que les falla, desemboca en ese dato