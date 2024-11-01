edición general
3 meneos
13 clics
Solo el 0,8% de estudiantes gitanos y gitanas se gradúa en la universidad

Solo el 0,8% de estudiantes gitanos y gitanas se gradúa en la universidad

Se reclama a los poderes públicos acciones y medidas concretas para revertir esta situación y garantizar el derecho a la educación para todos. . El recorrido educativo de muchas niñas y niños gitanos está condicionado por la incorporación tardía al ciclo de infantil, el desfase curricular y las repeticiones de curso que conducen a un fracaso escolar del 62,8%, frente al 4 % del conjunto del alumnado La falta de referentes gitanos con estudios, la segregación escolar, la falta de expectativas, y un sistema que les falla, desemboca en ese dato

| etiquetas: gitanos , universidad
3 0 0 K 36 cultura
10 comentarios
3 0 0 K 36 cultura
Torrezzno #7 Torrezzno
No te rías si ves a un gitano corriendo con un diploma de máster.. Podría ser el tuyo


Chiste malo
1 K 31
strike5000 #9 strike5000
Pues como no quieran horarios y exámenes especiales para ellos no sé que más se les puede dar. Tienen derecho a presentarse, como cualquiera. Tienen derecho a solicitar becas, como cualquiera. Si consideran que los profesores los discriminan que lo digan y lo demuestren.

Esto me recuerda a aquella guía para que los sanitarios tratasen con la población gitana, Si tienes que darles un trato especial es que algo, por su parte, no funciona.

"Guía para la actuación con la Comunidad Gitana en los Servicios Sanitarios"

www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/promoSaludEquidad/equidad
0 K 11
Fedorito #2 Fedorito
Que digo yo que igual deberían hacérselo mirar ellos mismos.
0 K 11
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
#2 Que no, que es el sistema el que tiene que mirarlo ....

Hay perlas en esta noticia, del tipo ...

Hay que " garantizar el derecho a la educación para todos. "
Se desemboca en ese dato por " la segregación escolar ".... y por " un sistema que les falla"
0 K 10
#6 Martillo_de_Herejes
#4 Parece ser que todavía no se ha garantizado una escuela universal y gratuita... Hay que hablar con el Perro y con Yoli, a ver si lo solucionan antes de 2027 y blindarlo constitucionalmente.
0 K 7
sorrillo #3 sorrillo
La falta de referentes gitanos con estudios, la segregación escolar, la falta de expectativas, y un sistema que les falla, desemboca en ese dato

Quizá falten elementos en esa lista.
0 K 10
#1 Mesopotámico
muchos me parecen
0 K 8
#10 ldoes
A la edad de 15 años, se constata la existencia de una brecha de 82 puntos PISA (equivalentes a dos años de escolarización) entre los alumnos de hogares con un mayor nivel socioeconómico y aquellos de hogares con un menor nivel socioeconómico.

En España, la pertenencia a un hogar situado en el cuartil inferior de nivel socioeconómico multiplica por 6 el riesgo de obtener un rendimiento académico muy bajo.

El nivel socioeconómico constituye uno de los principales determinantes

…   » ver todo el comentario
0 K 7
#5 Martillo_de_Herejes
¿De ese estudio se desprende que los gitanos son más tontos que el resto? O es que hay algo más que se nos oculta, aunque lo sepamos ya?
0 K 7
Mauricio_Colmenero #8 Mauricio_Colmenero
#5 Una conocida mía, trabajadora social ...

La contratan en un programa para evitar el absentismo escolar en la comunidad gitana

¿ Su tarea ?.

- Ir por las mañanas por 4-5 casas de la misma zona a despertar a los críos (la madre y el padre durmiendo, algún padre durmiendo en calzoncillos, tirado en un colchón en el suelo del comedor. ).
- Llevarlos a clase
- Tener entrevistas con los profesores / tutores, revisar que tareas tienen pendientes, deberes, exámenes futuros.
- Revisar con los…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame