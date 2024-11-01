edición general
21 meneos
48 clics
Solicitan 72 años de prisión para el sacerdote de Málaga acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres

Solicitan 72 años de prisión para el sacerdote de Málaga acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres

El acusado, Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga, aprovechaba su condición de religioso y su relación con las víctimas para suministrarles sustancias que las sumían en un estado de sometimiento... dichos actos eran grabados y fotografiados sin el consentimiento de las víctimas "evidenciando una clara vulnerabilidad de su intimidad y derechos". El Ministerio Público solicita una pena total de setenta y dos años de prisión.

| etiquetas: sacerdote , cura , abuso , celibato , málaga
13 8 0 K 204 mnm
4 comentarios
13 8 0 K 204 mnm
javierchiclana #1 javierchiclana *
¿Hay una profesión con una sexualidad tan enferma como el sacerdocio?

Tener esclavos a tiempo completo (sin cargas familiares ni herederos) se le va a acabar torciendo a la secta católica.
0 K 15
Furiano.46 #2 Furiano.46
Mujeres, niños, cabras.... Una profesión muy dura esto de ser cura.... Que asco me dan
0 K 11
#4 Bottle
so-cerdote
0 K 9
Apotropeo #3 Apotropeo
"sustancias que las sumían en un estado de sometimiento"
¿ Agua bendita ?
0 K 8

menéame