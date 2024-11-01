Solicitan 72 años de prisión para el sacerdote de Málaga acusado de sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres

El acusado, Francisco J.C., natural de Vélez-Málaga, aprovechaba su condición de religioso y su relación con las víctimas para suministrarles sustancias que las sumían en un estado de sometimiento... dichos actos eran grabados y fotografiados sin el consentimiento de las víctimas "evidenciando una clara vulnerabilidad de su intimidad y derechos". El Ministerio Público solicita una pena total de setenta y dos años de prisión.