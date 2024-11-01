El Sindicato de Inquilinos señala directamente a Almeida por el derrumbe del edificio: “Ignoró todas las advertencias”

“El Ayuntamiento de Madrid fue advertido en múltiples ocasiones del peligro de las obras iniciadas bajo declaración responsable en edificios habitados, un modelo que ha dejado sin control público la seguridad estructural de la ciudad”, trasladan. Una de las principales figuras del modelo madrileño son las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU). “Madrid se está derrumbando bajo el peso de un urbanismo privatizado que ya ha empezado a matar”, denuncia el Sindicato de Inquilinas