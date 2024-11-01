El Sindicato de Inquilinos señala directamente a Almeida por el derrumbe del edificio: “Ignoró todas las advertencias”

“El Ayuntamiento de Madrid fue advertido en múltiples ocasiones del peligro de las obras iniciadas bajo declaración responsable en edificios habitados, un modelo que ha dejado sin control público la seguridad estructural de la ciudad”, trasladan. Una de las principales figuras del modelo madrileño son las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU). “Madrid se está derrumbando bajo el peso de un urbanismo privatizado que ya ha empezado a matar”, denuncia el Sindicato de Inquilinas
| etiquetas: almeida , ayuntamiento de madrid , hileras 4 , derrumbe
Pero aquí además, tratándose del PP seguro que la explicación es otra mucho más mundana: prestar caso a las advertencias supone retrasar los cobros y recibir presiones de los que te hacen los pagos.
en B
Ahora bien, todavía esto no ha pasado en u un edificio habitado en Madrid… de momento.
Aparte de las 4 victimas mortales de este suceso, hace 2 años ardió un restaurante en Ventas que había hecho obras ilegales gracias también a la “declaración responsable”. En aquella ocasión murieron 2 personas. ¿Tuvo consecuencias?, pues eso.