Silvia Intxaurrondo sobre lo que podría esconderse tras la dimisión de Mazón: "Hay que saber estar a la altura"

En este sentido, Euprepio Padula criticaba que el expresident no ha sabido "estar a la altura": "No he visto nunca una persona que, durante un año, habiendo dado ocho versiones...Tenía la posibilidad de marcharse con decencia, hablando de las víctimas o de lo mal que lo ha pasado, pero se ha dedicado a criticar al Gobierno. “No voy a poner excusas”, ha dicho Mazón en más de una ocasión. Sin embargo, ha entonado el mea culpa con la boca pequeña, volviendo a dejar caer todo el peso sobre el Ejecutivo central.

8 comentarios
pepel #2 pepel
Las comidas con Aznar. Hay que perseguir a Perro Sánchez hasta destronarlo.
0 K 20
#4 poxemita
#2 pues tienen que ser rápidos porque corre como un galgo.
0 K 12
Kmisetas #1 Kmisetas
Menudo Panfleto Elplural.
8 K -4
Lamantua #3 Lamantua *
#1 Ese panfleto pilla buen cacho del psoe.:troll:
3 K 26
RoterHahn #5 RoterHahn
#1
¿Es que solo los de derechas teneis derecho a tener panfletos?
4 K 36
Harkon #7 Harkon
#5 De hecho ellos solo tienen panfletos, no dicen una verdad más que cuando se equivocan xD
0 K 20
Skiner #6 Skiner *
#1 Yo prefiero OK diario que es un medio solvente y moderado :troll:
(se cree el ladrón que todos son de su condición)
7 K 72
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#1 Opina de la noticia.

Si te parece q tergiversa di donde.

Negativo de mientras.
1 K 14

