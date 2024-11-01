edición general
La Sexta y la secta · por José Antonio Nav Valverde – El Observatorio del laicismo

No sé si vieron ustedes el programa del viernes 19 de Diciembre de la Sexta Columna. El reportaje se anunciaba con frases como ésta: “Del rosario a Rosalia: ¿Ha vuelto la fe?”. Para responder a esa pregunta, como buen documental se suponía que preguntaban a personas expertas o representantes de colectivos u organizaciones diversas, con posturas diferentes.

asola33
La sexta es de a3 que es de Planeta que es derecha absoluta. Da un toque progre a su derechismo.
Lo mismo cuatro y telecinco.
ElenaCoures1
#3 Superderecha
Wyoming se pone corbata y tirantes, por ejemplo
Esteban_Rosador
Copio

Que el CIS muestra que un 37% de jóvenes dicen tener sentimientos religiosos, pero no llega al 20% quienes se declaran católicos o de otra religión y muchos menos los que practican. Y el peligro que supone que una parte, aunque pequeña, de ese porcentaje de practicantes estén siendo captados por movimientos ultracatólicos y ultraconservadores, como Hakuna. O que esos valores ultraconservadores son trasmitidos en algunos centros educativos religiosos y en algunos púlpitos.


La religión cae en picado, sobre todo entre los jóvenes. La supuesta religiosidad que se observa es más un quiero y no puedo que algo real.
CharlesBrowson
pues sinceramente, al laicismo se le ha pasado el arroz al igual que a los republicanos.
