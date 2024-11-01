La Sexta y la secta · por José Antonio Nav Valverde – El Observatorio del laicismo

No sé si vieron ustedes el programa del viernes 19 de Diciembre de la Sexta Columna. El reportaje se anunciaba con frases como ésta: “Del rosario a Rosalia: ¿Ha vuelto la fe?”. Para responder a esa pregunta, como buen documental se suponía que preguntaban a personas expertas o representantes de colectivos u organizaciones diversas, con posturas diferentes.