La Sexta y la secta · por José Antonio Nav Valverde – El Observatorio del laicismo

No sé si vieron ustedes el programa del viernes 19 de Diciembre de la Sexta Columna. El reportaje se anunciaba con frases como ésta: “Del rosario a Rosalia: ¿Ha vuelto la fe?”. Para responder a esa pregunta, como buen documental se suponía que preguntaban a personas expertas o representantes de colectivos u organizaciones diversas, con posturas diferentes.
| etiquetas: religiosidad , jóvenes , europa laica , laicismo
Que el CIS muestra que un 37% de jóvenes dicen tener sentimientos religiosos, pero no llega al 20% quienes se declaran católicos o de otra religión y muchos menos los que practican. Y el peligro que supone que una parte, aunque pequeña, de ese porcentaje de practicantes estén siendo captados por movimientos ultracatólicos y ultraconservadores, como Hakuna. O que esos valores ultraconservadores son trasmitidos en algunos centros educativos religiosos y en algunos púlpitos.
La religión cae en picado, sobre todo entre los jóvenes. La supuesta religiosidad que se observa es más un quiero y no puedo que algo real.