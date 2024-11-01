·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
17287
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
6735
clics
Que agradable sujeto
6312
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
3272
clics
El mayor campo solar de China reverdece un desierto... por accidente - (video)
4160
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
más votadas
722
Assange denuncia a Fundación Nobel por facilitar crímenes de guerra con premio a Machado
398
Un menor de 16 años denuncia al director de Redes de Vox por agresión sexual
436
Salen nuevos audios de VOX, Abascal señalado directamente
355
Los estadounidenses, escandalizados al enterarse de que Epstein sale en la lista Obregón
421
Sánchez se queda solo en la UE en la defensa de regularizar la especulación inmobiliaria y poner fin en 2035 al coche de combustión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
19
clics
Sevilla: Vox marca una nueva línea roja para apoyar el Presupuesto: "Evitar que los inmigrantes ilegales se empadronen en la ciudad"
La portavoz de Vox ha valorado la aceptación de la mayoría de sus enmiendas al Presupuesto, pero condiciona su apoyo a dichas Cuentas a una serie de acuerdos políticos
|
etiquetas
:
sevilla
,
vox
,
pp
9
2
0
K
115
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
115
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
ipanies
Y de esta forma, Vox pone en riesgo a la poblacion española en la zona ya que sin el padron no hay medico y, siendo egoistas, lo mejor para todos es que los inmigrantes tengan derecho al medico y no se conviertan en vector de propagacion de enfermedades... por no hablar de colegio para los niños de esos inmigrantes y otras cosas.
Es una Voxada mas pensada con el culo y que solo aprieta al PP para que se retrate sin niguna esperanza mas.
7
K
87
#15
Priorat
#4
No solo eso, si no que rompe España. Porque lo que se puede o no empadronar, obviamente, no lo decide un Ayuntamiento. Lo decide todo el país en el Congreso. Así que ellos no pueden decidir lo que se empadrona y lo que no.
1
K
24
#17
pedrario
#4
Grandes argumentos para justificar la expulsión de inmigrantes ilegales.
0
K
11
#7
El_empecinado
"Con respecto a la primera, Vox reclama la elaboración de un "protocolo reforzado" para comprobar la domiciliación de las solicitudes registradas en el padrón un plazo máximo de 15 días, así como de las propias personas. Toda vez que, según Peláez, esta comprobación no se está haciendo bien."
A mí esto no me parece que sea "evitar que los inmigrantes ilegales se empadronen en la ciudad", es exigir que se compruebe que dicho empadronamiento -o solicitud- sea verídico. No es raro encontrar noticias como "127 inmigrantes ilegales empadronados en el mismo domicilio".
2
K
27
#6
Meinhard
Se creen que con éstas medidas se van a evaporar los inmigrantes ilegales, cuando lo que van a generar es más inseguridad. Lo que hay que hacer es regularlos y que puedan currar y cotizar.
2
K
27
#8
tierramar
*
Claro, y quedarse con la inmigración latina que por mor de ser descendientes, ... consiguen facilmente la nacioanlidad española y son votantes de derecha. La derecha PP.VOX es posible que gane las elecciones, gracias al voto latino de derechas que se están encargando de traer a miles; y la abstención de los nacionales. Si ya no creen en al politica pueden votar Escaños en blanco, que dejan los escaños conseguidos sin ocupar, y eso que nos ahorramos en políticos
0
K
20
#19
guillersk
#8
¿ Hay inmigración buena y mala?
0
K
10
#1
YSiguesLeyendo
... Vox reclama la elaboración de un "protocolo reforzado" para comprobar la domiciliación de las solicitudes registradas en el padrón un plazo máximo de 15 días, así como de las propias personas. Toda vez que, según Pelaéz, esta comprobación no se está haciendo bien...
0
K
17
#16
Barney_77
#10
Mucho pides... Tanto unos como otros se centran en joder al enemigo para sacar tajada electoral. El ciudadano de a pie SE LA PELA
0
K
16
#12
Suleiman
No sé si se ha pasado por alto, pero otra exigencias es "creación de un espacio en el cementerio para niños no nacidos". Alucinante.
0
K
13
#20
elmakina
Pues no veo yo que pidan lo que pone el titular, en el cuerpo de la noticia dice habla de un protocolo reforzado para comprobar la domiciliación, no impedir el empadronamiento (cosa que creo que no puede hacer el ayuntamiento por mucho empeño que ponga).
0
K
10
#2
pandasucks
Alguien debería de comenzar a investigar el alto indice de delincuencia que hay entre políticos en proporción a su número.
0
K
10
#3
sotillo
Parece que con uno solo de Vox el pp ya está en manos de la ultraderecha y volvemos a tener un partido como el pp secuestrado y en el filo de nuevas elecciones cada vez que quiere vox
0
K
10
#5
El_empecinado
#3
Es lo que tiene gobernar en minoría, como está haciendo el PSOE. Tienes que estar negociando (eufemismo de cediendo, bajándote los pantalones) cada vez que quieras sacar algo. Y siempre con la espada de Damocles de la moción de censura sobre tu cabeza. Lo único que les salva es el miedo de "¡Que viene la ultraderecha!" o la "ultraizquierda" según el caso.
3
K
19
#10
angelitoMagno
#5
Y porque PP y PSOE quieren, podrían llegar a un acuerdo de abstenciones para estás cosas y te quitas la dependencia de VOX, Junts y demás.
Pero se ve que no interesa demasiado.
0
K
13
#14
WcPC
#5
¿Que ilegalidad le han pedido los socios del PSOE?
Impedir el padrón a personas que, tienen derecho por residir en un lugar, es ilegal.
Impedir la asistencia médica es ilegal.
Eso es lo que pide BOX, que el ayuntamiento cometa una ilegalidad.
1
K
22
#18
egon_
#5
La diferencia es que los partidos que apoyan al PSOE no le piden nada ilegal cada vez que les da el aire, como si pasa con VOX.
Creo que el PP se ha metido en una dinámica peligrosa, de la que le va a costar salir.
0
K
5
#9
karakol
#3
El PP se deja secuestrar muy fácilmente por Vox.
Vox es la excusa que necesita el PP para hacer lo que ellos harían si no quedara tan feo en las noticias.
0
K
20
#13
Mala
#9
Igual que el PSOE por Junts... y otros.
0
K
11
#11
ombresaco
#3
Las elecciones locales no se pueden adelantar
0
K
10
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es una Voxada mas pensada con el culo y que solo aprieta al PP para que se retrate sin niguna esperanza mas.
A mí esto no me parece que sea "evitar que los inmigrantes ilegales se empadronen en la ciudad", es exigir que se compruebe que dicho empadronamiento -o solicitud- sea verídico. No es raro encontrar noticias como "127 inmigrantes ilegales empadronados en el mismo domicilio".
Pero se ve que no interesa demasiado.
Impedir el padrón a personas que, tienen derecho por residir en un lugar, es ilegal.
Impedir la asistencia médica es ilegal.
Eso es lo que pide BOX, que el ayuntamiento cometa una ilegalidad.
Creo que el PP se ha metido en una dinámica peligrosa, de la que le va a costar salir.
Vox es la excusa que necesita el PP para hacer lo que ellos harían si no quedara tan feo en las noticias.