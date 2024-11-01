Serpiente de cascabel ataca a unos gatitos de las arenas pero se arrepiente cuando aparece su madre para vengarlos [ENG]  

La serpiente de cascabel se acerca a un grupo de gatitos de las arenas, que tiemblan, y de un solo golpe acaba con uno de ellos. Es entonces cuando aparece su madre enfurecida, aparta a su hijo fallecido y se abalanza contra la serpiente. La serpiente finalmente acaba por retroceder pero la madre no cede, lo persigue. Ella sólo quiere un resultado, su muerte.
| etiquetas: gatito , arenas , serpiente , cascabel
-¿Cómo la cascabel?
-Llámame gay pero mejor que tu hermana!
-¿Cómo la cascabel?
-Llámame gay pero mejor que tu hermana!
Muy triste la imagen del gatito caido por cierto...
Y si, muy triste
El otro dia pensé que el instinto de protección paternofilial se da en los animales que tienen pocos hijos. Son pocos y alguno tiene que sobrevivir para perpetuar la especie. De ahí nace el "amor" madre/padre-hijo, aunque por supuesto nada comparado con lo que entendemos como amor en humanos o con, en menor grado quizás, animales domesticados.
En cambio, los anfibios por ejemplo, ponen cientos o miles de huevos en una posada. No se ve este comportamiento en ellos ya que juegan con el factor "número". A mayor número, mayor supervivencia, por lo que alguno sobrevivirá. Por ello ese instinto está menos evolucionado en ellos.
Y los protegemos porque lamentamos que dejen de existir. Eso mismo hace el gato. Eso mismo hacemos los humanos.
Creo que intentas vender una superioridad humana cuando es un animal más que hace cosas de animales. Ni más ni menos. Creo que intentas vendernos algo que no es cierto. Los humanos también somos animales. Y mamíferos, como los gatos. Estamos bastante cerca de ellos evolutivamente. Muy cerca. Los humanos a lo que hace esta gata le llamamos venganza. Y también sirve para evitar que el que nos dañó pueda hacerlo otra vez.
Habré visto palmarla a centenares de pollos, pavos o conejos pero por alguna extraña razón me da mucha más pena el gato del vídeo. Y un poco los cerdos.
Por cierto:
"Los gatos poseen una velocidad de reacción asombrosa, situándose entre 20 y 70 milisegundos (ms). Son más rápidos que las serpientes (44-70 ms) y considerablemente más veloces que los humanos, cuyo tiempo de reacción promedio es de unos 200 ms. Esta rapidez les permite cazar presas ágiles y esquivar peligros."
Verás tú qué pronto se acaba la tontería.
Hay pelis para críos que nos enseña que la naturaleza también es muerte
Dinosaurio www.youtube.com/watch?v=jQvNd6Vtlsc Fíjate en el Carnosaurio de la izquierda. Se le ve arrancándole la carne.
O Tarzán www.youtube.com/watch?v=V7T20r-O21U
Para mí el final perfecto sería que llegase “Veneno” matase a la gata para dar de comer a sus linces pequeños y muy cucos y la serpiente sin problema se alimentará de los cachorros para poder alimentar a su prole. El ciclo de la vida y tal.