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Serpiente de cascabel ataca a unos gatitos de las arenas pero se arrepiente cuando aparece su madre para vengarlos [ENG]

Serpiente de cascabel ataca a unos gatitos de las arenas pero se arrepiente cuando aparece su madre para vengarlos [ENG]  

La serpiente de cascabel se acerca a un grupo de gatitos de las arenas, que tiemblan, y de un solo golpe acaba con uno de ellos. Es entonces cuando aparece su madre enfurecida, aparta a su hijo fallecido y se abalanza contra la serpiente. La serpiente finalmente acaba por retroceder pero la madre no cede, lo persigue. Ella sólo quiere un resultado, su muerte.

| etiquetas: gatito , arenas , serpiente , cascabel
33 9 3 K 175 gatos
21 comentarios
33 9 3 K 175 gatos
Comentarios destacados:      
#1 -Ayer por la noche en el parque, Abel y yo vimos una serpiente que hacía ruidos!
-¿Cómo la cascabel?
-Llámame gay pero mejor que tu hermana!
Moderdonia #1 Moderdonia *
-Ayer por la noche en el parque, Abel y yo vimos una serpiente que hacía ruidos!
-¿Cómo la cascabel?
-Llámame gay pero mejor que tu hermana!
4 K 61
Mark_ #12 Mark_ *
#10 además a los gatos les pasa como a los humanos; nacemos completamente indefensos, totalmente inútiles (bueno, muchos humanos ya siguen siendo inútiles pa siempre :-D ). En otras especies donde el instinto de supervivencia es inmediata, las crías nacen y a las pocos segundos ya están en pie y corriendo, como las jirafas, que tienen a una cría desde metro y medio de altura, no doblan ni las rodillas, dos lametones y a correr.
2 K 44
#5 Leclercia_adecarboxylata
Es impresionante lo noble que es la madre. Coge a su gatito, lo aparta, lo lame, es todo lo que puede hacer para honrar su muerte y acto seguido corre con una furia desagarradora para no sólo proteger a sus otros gatos sino para buscar lo que ella entiende como justicia.

Muy triste la imagen del gatito caido por cierto...
2 K 41
Mark_ #7 Mark_ *
#5 tengo la sensación de que los estás humanizando. La madre lo aparta y lo lame para dejar su olor lejos del nido, no es nobleza, y vuelve para asegurarse de que el peligro haya sido erradicado o tendrá que moverse a otro lugar, algo más complejo que sacar zarpa y comerse a la serpiente, no es justicia. Nobleza y justicia son conceptos estrictamente humanos, por mucho que me gusten los gatos y quiera atribuirles esas cualidades.

Y si, muy triste :-(
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#10 Leclercia_adecarboxylata *
#7 Sí, probablemente la haya humanizado un poco.

El otro dia pensé que el instinto de protección paternofilial se da en los animales que tienen pocos hijos. Son pocos y alguno tiene que sobrevivir para perpetuar la especie. De ahí nace el "amor" madre/padre-hijo, aunque por supuesto nada comparado con lo que entendemos como amor en humanos o con, en menor grado quizás, animales domesticados.

En cambio, los anfibios por ejemplo, ponen cientos o miles de huevos en una posada. No se ve este comportamiento en ellos ya que juegan con el factor "número". A mayor número, mayor supervivencia, por lo que alguno sobrevivirá. Por ello ese instinto está menos evolucionado en ellos.
2 K 44
#14 baronluigi
#10 #7 Lo dice el propio narrador: Lo aleja para que su olor no atraiga a carroñeros.
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MAVERISCH #11 MAVERISCH
#7 Hombre, creer que el gato hace el cálculo de matar a la serpiente para no tener que mudarse en el futuro no me parece humanizarlo poco.
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Mark_ #13 Mark_
#11 de eliminar a enemigos cercanos antes de tener que trasladar a las crías recién nacidas? Claro que lo calcula, defiende el nido antes que moverlo.
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#21 Pixmac
#13 También habrá pensado en la serpiente como comida. En un lugar así hay que aprovechar todo lo que pasa por delante.
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Priorat #20 Priorat *
#7 Yo creo que humanizas demasiado a los humanos. Todo el mundo tiene una excusa mental para hacer algo para lo que evolutivamente estamos preparados. Proteger a nuestros hijos.

Y los protegemos porque lamentamos que dejen de existir. Eso mismo hace el gato. Eso mismo hacemos los humanos.

Creo que intentas vender una superioridad humana cuando es un animal más que hace cosas de animales. Ni más ni menos. Creo que intentas vendernos algo que no es cierto. Los humanos también somos animales. Y mamíferos, como los gatos. Estamos bastante cerca de ellos evolutivamente. Muy cerca. Los humanos a lo que hace esta gata le llamamos venganza. Y también sirve para evitar que el que nos dañó pueda hacerlo otra vez.
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#8 encurtido *
#5 Lo aparta después. Aunque creo que los gatos (y este caso) puedan sentir algo parecido a la pena además del instinto maternal, también el instinto les hace apartar algo que puede afectar a la madriguera. Haría lo mismo si lo ve enfermo, no vaya a contagiar al resto o gastar recursos en un cachorro con poco futuro.

Habré visto palmarla a centenares de pollos, pavos o conejos pero por alguna extraña razón me da mucha más pena el gato del vídeo. Y un poco los cerdos.
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Mark_ #6 Mark_
Porque el gatito era demasiado joven, que les pilla con un par de meses más y la cascabel no les roza ni un bigote.

Por cierto:

"Los gatos poseen una velocidad de reacción asombrosa, situándose entre 20 y 70 milisegundos (ms). Son más rápidos que las serpientes (44-70 ms) y considerablemente más veloces que los humanos, cuyo tiempo de reacción promedio es de unos 200 ms. Esta rapidez les permite cazar presas ágiles y esquivar peligros."
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#2 lameth
Joer, que rápido que es el gato.
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Estoeslaostia #16 Estoeslaostia
Se me ocurre substituir los toros por guepardos.
Verás tú qué pronto se acaba la tontería.
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Paladio #4 Paladio
oyoyoyoyoi
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Golan_Trevize #9 Golan_Trevize
Así es la naturaleza, amigos. No es como en los dibujos ni en las películas para críos. Es cruel y salvaje, como debe ser.
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#15 baronluigi
#9 "No es como en los dibujos ni en las películas para críos"

Hay pelis para críos que nos enseña que la naturaleza también es muerte

Dinosaurio www.youtube.com/watch?v=jQvNd6Vtlsc Fíjate en el Carnosaurio de la izquierda. Se le ve arrancándole la carne.

O Tarzán www.youtube.com/watch?v=V7T20r-O21U
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MIrahigos #17 MIrahigos
¿Pero al final la serpiente como o no?

Para mí el final perfecto sería que llegase “Veneno” matase a la gata para dar de comer a sus linces pequeños y muy cucos y la serpiente sin problema se alimentará de los cachorros para poder alimentar a su prole. El ciclo de la vida y tal.
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EGraf #3 EGraf
me recuerda esta escena  media
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#19 ctm2000j
Esto... vídeo falso montado con IA? soy el único que lo ve o qué? si te vas al perfil de FB hay más vídeos montados con ia...
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Nihil_1337 #18 Nihil_1337
Si ya eres demasiado grande para que estar torturando animales y matando ardillas por placer levante cejas a tu alrededor y genere corrillos hablando de ti, ya sabes: a rodar documentales de naturaleza. Podrás lanzar serpientes de cascabel a cestas llenas de gatitos por los loles, nadie lo encontrará extraño y hasta te puedes llevar premios y todo.
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menéame