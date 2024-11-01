Serpiente de cascabel ataca a unos gatitos de las arenas pero se arrepiente cuando aparece su madre para vengarlos [ENG]  

La serpiente de cascabel se acerca a un grupo de gatitos de las arenas, que tiemblan, y de un solo golpe acaba con uno de ellos. Es entonces cuando aparece su madre enfurecida, aparta a su hijo fallecido y se abalanza contra la serpiente. La serpiente finalmente acaba por retroceder pero la madre no cede, lo persigue. Ella sólo quiere un resultado, su muerte.