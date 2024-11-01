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El Senado exige al Gobierno el informe de riesgo y los criterios de escolta asignados a Sarah Santaolalla

El Senado reclama al Gobierno que haga público el protocolo de actuación, el informe de valoración de riesgo y los criterios objetivos utilizados para conceder escolta policial de “elite” a la tertuliana Sarah Santaolalla. El texto de la moción subraya que “el Juzgado de Guardia de Madrid descartó expresamente cualquier riesgo objetivo para su vida”. El PP denuncia que “mientras el Ministerio se dedica a poner escolta a medida, a una tertuliana afín al PSOE, la víctima del DAO de la Policía tiene que solicitar ayuda a la Guardia Civil.

| etiquetas: senado , escolta , sarah , santaolalla , tertuliana , psoe
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5 comentarios
1 1 0 K 23 actualidad
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
El Senado no, el PP, ya que tienen mayoría en ese órgano de uso desconocido
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 No es de uso desconocido.

Es un aparcamiento de viejos políticos que ya no sirven.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#3 no sirven pero cobran
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pepel #5 pepel
Los quiere comparar con los de Feijoo
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XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Y en estas mierdas gasta su tiempo el senado secuestrado por la derechusma... Y sus buenas pagazas que cobran.
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menéame