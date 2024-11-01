El Senado exige al Gobierno el informe de riesgo y los criterios de escolta asignados a Sarah Santaolalla

El Senado reclama al Gobierno que haga público el protocolo de actuación, el informe de valoración de riesgo y los criterios objetivos utilizados para conceder escolta policial de “elite” a la tertuliana Sarah Santaolalla. El texto de la moción subraya que “el Juzgado de Guardia de Madrid descartó expresamente cualquier riesgo objetivo para su vida”. El PP denuncia que “mientras el Ministerio se dedica a poner escolta a medida, a una tertuliana afín al PSOE, la víctima del DAO de la Policía tiene que solicitar ayuda a la Guardia Civil.