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El Senado de EE.UU. va a votar para quitar el poder absoluto a Trump para gestionar la guerra de Irán [Eng]

Los legisladores estadounidenses intentarán nuevamente la próxima semana aprobar una resolución para detener la guerra de Irán y obligar al presidente Donald Trump a obtener la aprobación del Congreso para cualquier otro ataque, dijo el miércoles el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, horas después de que Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas. "El Congreso debe reafirmar su autoridad, especialmente en este momento peligroso", dijo Schumer en una conferencia de prensa en su oficina en Nueva York.

| etiquetas: senado , votación , control , poder , trump , usa , guerra , iran
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3 comentarios
12 3 0 K 157 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
Porque lo de destituirle del cargo a estas alturas, igual ya es algo imposible {0x1f525}
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ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
#1 Les van quedando pocas opciones y no quiero ser yo el que lo diga, así que dejo esto por aquí:
The Whitest Kids U' Know
0 K 12
tul #2 tul
me da que en el congreso ese el lobby sionista tiene mayoria
1 K 33

menéame