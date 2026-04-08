El Senado de EE.UU. va a votar para quitar el poder absoluto a Trump para gestionar la guerra de Irán [Eng]

Los legisladores estadounidenses intentarán nuevamente la próxima semana aprobar una resolución para detener la guerra de Irán y obligar al presidente Donald Trump a obtener la aprobación del Congreso para cualquier otro ataque, dijo el miércoles el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, horas después de que Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas. "El Congreso debe reafirmar su autoridad, especialmente en este momento peligroso", dijo Schumer en una conferencia de prensa en su oficina en Nueva York.