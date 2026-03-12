La selección de Irán responde a las amenazas de Trump y señala que el país "que debería ser expulsado" del Mundial es EEUU

La selección nacional de Irán, a través de su perfil oficial de Instagram, ha respondido a las amenazas veladas que el presidente de EEUU, Donald Trump, había lanzado contra ellos en el contexto del Mundial de fútbol que se celebrará este verano en el país norteamericano. Trump ha llegado a decir, a través de su red social, que la selección iraní debería plantearse si acudir a la cita mundialista "por su propia seguridad". El comunicado del combinado nacional iraní, publicado en dos 'stories' en persa y en inglés, asegura que "nadie puede...