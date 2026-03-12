edición general
La selección de Irán responde a las amenazas de Trump y señala que el país "que debería ser expulsado" del Mundial es EEUU

La selección nacional de Irán, a través de su perfil oficial de Instagram, ha respondido a las amenazas veladas que el presidente de EEUU, Donald Trump, había lanzado contra ellos en el contexto del Mundial de fútbol que se celebrará este verano en el país norteamericano. Trump ha llegado a decir, a través de su red social, que la selección iraní debería plantearse si acudir a la cita mundialista "por su propia seguridad". El comunicado del combinado nacional iraní, publicado en dos 'stories' en persa y en inglés, asegura que "nadie puede...

kinz000
A ver si cunde el boicot.
Verdaderofalso
Razón no les falta, pero viendo que no expulsamos a Israel de Eurovisión
frankiegth #6 frankiegth *
#2. Tercer año que no veré Eurovisión. Ese panfleto político blanqueador musical está más que terminado.
La_Perra_Verde
#6 De hecho, si este año sí quisieras verlo, tendrías que hacerlo online, porque además de no participar, RTVE no lo va a emitir en España.
Aiden_85
#8 Pues lo mismo ni eso, porque si cae en fin de semana y hay fútbol, que lo hay, Tebas te cierra la web. :troll:
Suleiman
No debería de organizar el mundial.
Huginn #5 Huginn
#3 No debería de organizar el mundial
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Esperando a los comentaristas pertinaces que han defendido por aquí con ahínco el boicot al malvado Putin.
Pertinax #4 Pertinax
La selección de natación femenina ya sabemos que no es.
Songji
#4 Es el mundial de fútbol, no?
Más nadadoras y atletas tienen que Arabia Saudí y otros de los que nadie se queja. Y el hecho de que tengan un gobierno de m*** no significa que se justifique que los maten y los invadan, y no quita ni un ápice de razón a lo que dicen estos tíos sobre expulsar del mundial a un país que inició una agresión bélica contra otro en la otra punta del mundo que no les ha agredido a ellos.
1 K 27
Pertinax #11 Pertinax
#10 Eso por supuestísimo. Nada justifica estas masacres a la población civil, que son las que siempre pagan estas estrategias geopolíticas dineriles.
