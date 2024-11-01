Según un informe, soldados israelíes recurren a agresiones sexuales para obligar a los palestinos a abandonar Cisjordania [ENG]

Según expertos en derechos humanos y en el ámbito jurídico, soldados y colonos israelíes están recurriendo a la violencia de género, las agresiones sexuales y el acoso para obligar a los palestinos a abandonar sus hogares en la Cisjordania ocupada. Mujeres, hombres y niños palestinos han denunciado agresiones, desnudos forzados, registros corporales invasivos y dolorosos, exhibicionismo de genitales por parte de israelíes —incluso ante menores— y amenazas de violencia sexual. Los investigadores del Consorcio de Protección de Cisjordania...