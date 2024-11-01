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Según un informe, soldados israelíes recurren a agresiones sexuales para obligar a los palestinos a abandonar Cisjordania [ENG]

Según un informe, soldados israelíes recurren a agresiones sexuales para obligar a los palestinos a abandonar Cisjordania [ENG]

Según expertos en derechos humanos y en el ámbito jurídico, soldados y colonos israelíes están recurriendo a la violencia de género, las agresiones sexuales y el acoso para obligar a los palestinos a abandonar sus hogares en la Cisjordania ocupada. Mujeres, hombres y niños palestinos han denunciado agresiones, desnudos forzados, registros corporales invasivos y dolorosos, exhibicionismo de genitales por parte de israelíes —incluso ante menores— y amenazas de violencia sexual. Los investigadores del Consorcio de Protección de Cisjordania...

| etiquetas: israel , cisjordania , palestina , agresión sexual
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10 comentarios
29 6 0 K 380 actualidad
Comentarios destacados:    
Alfon_Dc #1 Alfon_Dc *
Pozz vaya..a ver ahora los nazis que defienden a usaSSrael como justifican esto..o como callan, como putas.
8 K 105
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

Se la están pelando como micos con estas noticias.
2 K 48
Beltenebros #5 Beltenebros *
#1
EEUU y la UE apoyan estas prácticas en el momento en el que no las condenan ni hacen nada por evitarlas.
Y luego pretenden dar lecciones de democracia.
2 K 48
TripleXXX #8 TripleXXX
#1 Se les echa de menos, sobre todo a la tonta del pueblo que era un no parar de reír o al mermáo de los motes y los resúmenes.
Lo mismo han conseguido follar y una vida, cosas mas difíciles se han visto.
0 K 7
karakol #2 karakol
El ejército más moral del mundo.
3 K 65
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Están demostrando cómo crearon el estado de israel y como expulsaron a los que vivian alli.
2 K 46
Beltenebros #3 Beltenebros
«Los participantes describieron el acoso sexual como el momento en que el miedo pasó de ser crónico a insoportable. Hablaron de ver cómo mujeres y niñas soportaban humillaciones y de imaginar lo que podría suceder a continuación», señala el informe.
Los soldados israelíes presentes durante los abusos no habían logrado en repetidas ocasiones impedirlo ni enjuiciar a los responsables. Una mujer fue sometida a un doloroso cacheo interno por parte de dos soldadas que entraron en su casa con

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2 K 40
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Si ellos mismos se consideran "el ejército más moral del mundo", no quiero si saber qué será para ellos un degenerado teniendo en cuenta sus niveles de degeneración y maldad.
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#10 PerritaPiloto
#7 Supongo que ver un palestino y no agredirle para ellos ya es una ofenda de su código de honor.
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#9 PerritaPiloto
"Las agresiones sexuales más morales del mundo. {0xae} ️"
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menéame