Según un informe, soldados israelíes recurren a agresiones sexuales para obligar a los palestinos a abandonar Cisjordania [ENG]

Según expertos en derechos humanos y en el ámbito jurídico, soldados y colonos israelíes están recurriendo a la violencia de género, las agresiones sexuales y el acoso para obligar a los palestinos a abandonar sus hogares en la Cisjordania ocupada. Mujeres, hombres y niños palestinos han denunciado agresiones, desnudos forzados, registros corporales invasivos y dolorosos, exhibicionismo de genitales por parte de israelíes —incluso ante menores— y amenazas de violencia sexual. Los investigadores del Consorcio de Protección de Cisjordania...
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Se la están pelando como micos con estas noticias.
EEUU y la UE apoyan estas prácticas en el momento en el que no las condenan ni hacen nada por evitarlas.
Y luego pretenden dar lecciones de democracia.
Lo mismo han conseguido follar y una vida, cosas mas difíciles se han visto.
Los soldados israelíes presentes durante los abusos no habían logrado en repetidas ocasiones impedirlo ni enjuiciar a los responsables. Una mujer fue sometida a un doloroso cacheo interno por parte de dos soldadas que entraron en su casa con
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