Según análisis, las emisiones de CO2 de China se han mantenido estables o han disminuido durante los últimos 18 meses

Las emisiones de dióxido de carbono de China se han mantenido estables o han disminuido durante 18 meses, según revela un análisis, lo que refuerza la esperanza de que el mayor contaminador del mundo haya logrado alcanzar su objetivo de emisiones máximas de CO2 mucho antes de lo previsto.
