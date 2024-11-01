edición general
Según análisis, las emisiones de CO2 de China se han mantenido estables o han disminuido durante los últimos 18 meses

Las emisiones de dióxido de carbono de China se han mantenido estables o han disminuido durante 18 meses, según revela un análisis, lo que refuerza la esperanza de que el mayor contaminador del mundo haya logrado alcanzar su objetivo de emisiones máximas de CO2 mucho antes de lo previsto.

javibaz #2 javibaz
Ojalá el segundo y tercero pudieran decir lo mismo. USA e India.
pedrario #4 pedrario
#2 Las emisiones de USA han descendido más de un 20% en los últimos 20 años, las de la UE un 30%

en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions
cosmonauta #1 cosmonauta
¡Buenas noticias!
powernergia #3 powernergia *
Lo dudo mucho (en 2024 se superó el máximo mundial nuevamente, y China aumento sus importaciones de combustibles fosiles), pero en realidad esto probablemente sólo indicaría que el freno a la globalización de Trump ha empezado a surtir efecto.

www.bloomberglinea.com/economia/la-economia-de-china-se-desacelera-dra..
