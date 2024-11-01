Seedance 2.0 es una auténtica locura hecha realidad, tan realista, increíble y fácil de usar que lo más probable es que de un vuelco a la industria

Carlos Santana de Dot CSV Lab ha resumido en un vídeo Seedance 2.0, el nuevo modelo de ByteDance para generar vídeos cinemáticos y de animación a partir de instrucciones (prompts) sumamente sencillos y efectivos. El realismo de los vídeos generados es absolutamente increíble: el reflejo en objetos secundarios como las copas de agua de las escenas, el cómo se mantiene la continuidad en los cambios de plano, la adecuación de las voces y bandas sonoras...