Seedance 2.0 es una auténtica locura hecha realidad, tan realista, increíble y fácil de usar que lo más probable es que de un vuelco a la industria

Carlos Santana de Dot CSV Lab ha resumido en un vídeo Seedance 2.0, el nuevo modelo de ByteDance para generar vídeos cinemáticos y de animación a partir de instrucciones (prompts) sumamente sencillos y efectivos. El realismo de los vídeos generados es absolutamente increíble: el reflejo en objetos secundarios como las copas de agua de las escenas, el cómo se mantiene la continuidad en los cambios de plano, la adecuación de las voces y bandas sonoras...

Entiendo que es mucho más fácil dar continuidad a una escena de unos pocos segundos que a una película entera, pero como esto siga así, pocas excusas va a tener Hollywood para que sus producciones cuesten cientos de millones de dólares.
