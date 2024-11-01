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Scott Bessent (Secretario del Tesoro de EEUU): "Estamos considerando aliviar las restricciones a las exportaciones de petróleo iraní que ya están en el mar" [ENG]

Estados Unidos está considerando aliviar las restricciones a las exportaciones de petróleo iraní que ya están en el mar, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo que indica un posible cambio en el enfoque de Washington mientras busca estabilizar los mercados energéticos globales en medio de un conflicto creciente.

| etiquetas: scott bessent , eeuu , irán , petroleo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Ze7eN #1 Ze7eN
Nadie al volante.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 un circo de tres pistas es un ambiente muy serio como para definir a esta administración
4 K 68
#5 Dav3n
#3 Van surfeando para postergar la hostia de padre que se viene, no hay más.

Es decir, tal y como siempre sospechamos los agoreros que decíamos que esto era insostenible: no hay nadie al volante.

Y esto no sería tan grave si no tuviéramos sociedades ultracomplejas y altamente dependientes.

No vivimos en el monte, así que lo que se nos viene no es solo una recesión sino desandar años de tecnodesarrollo.
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Deviance #9 Deviance *
#1 #3 #5 Peor, varios tarados psicópatas turnándose.
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#10 Robe7064
#3 Cierto, un circo de tres pistas requiere mucha planificación antes y durante el espectáculo.

En el Cono Sur usamos "bolsa de gatos" para describir cosas como la administración de Trump.
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
¿No hay nadie en la Unión Europea considerando denunciar a estos criminales en foros políticos y económicos internacionales?

Es una preguntas retórica no contestéis.
2 K 41
#8 Pitchford
EEUU se ha venido arriba. Ya se considera presidente de la ONU y decide que paises pueden o no exportar petroleo y cuales pueden o no iimportarlo. Cualquier día empieza con la comida.
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Priorat #6 Priorat *
Al final solo va a exportar petróleo en el Golfo Pérsico Irán. Y EE.UU. no va a hacer nada por ello, porque no pueden. ¿Qué van a hacer? ¿Quéjarse por el cierre del estrecho de Ormuz y al mismo tiempo bombardear petroleros?

Que solo pase el petróleo de Irán por Ormuz es un escenario muy posible.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Declaraciones de Donald Trump :

www.youtube.com/watch?v=Iu5GwKG23GM
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#4 sarri
Después de TACO llega BACO
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menéame