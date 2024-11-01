Scott Bessent (Secretario del Tesoro de EEUU): "Estamos considerando aliviar las restricciones a las exportaciones de petróleo iraní que ya están en el mar" [ENG]

Estados Unidos está considerando aliviar las restricciones a las exportaciones de petróleo iraní que ya están en el mar, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo que indica un posible cambio en el enfoque de Washington mientras busca estabilizar los mercados energéticos globales en medio de un conflicto creciente.
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Es decir, tal y como siempre sospechamos los agoreros que decíamos que esto era insostenible: no hay nadie al volante.
Y esto no sería tan grave si no tuviéramos sociedades ultracomplejas y altamente dependientes.
No vivimos en el monte, así que lo que se nos viene no es solo una recesión sino desandar años de tecnodesarrollo.
En el Cono Sur usamos "bolsa de gatos" para describir cosas como la administración de Trump.
Es una preguntas retórica no contestéis.
Que solo pase el petróleo de Irán por Ormuz es un escenario muy posible.
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