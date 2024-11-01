edición general
Scott Anderson, experto en Irán: “Si Trump envía soldados, hará que la guerra de Irak parezca un pícnic”

Scott Anderson, experto en Irán: “Si Trump envía soldados, hará que la guerra de Irak parezca un pícnic”

“Vamos por el camino de Corea del Norte. Trump está en una burbuja en la que no entra ninguna información contradictoria”, dice el autor de 'La revolución iraní: una historia de arrogancia, engaño y errores catastróficos'

11 comentarios
Comentarios destacados:    
freeclimb
He tratado con la CIA en todo el mundo. Son las personas más incompetentes con las que he tratado nunca, especialmente en Oriente Medio
exeware
#1 quizas solo los que han tratado con tigo :-P
Nube_Gris
"Trump está en una burbuja en la que no entra ninguna información contradictoria."

Lo llevo diciendo desde el principio, desde que Trump tomó posesión de su segundo mandato: está reproduciendo los actos de Adolf Hitler en la Alemania Nazi punto por punto, y este es otro punto más.
freeclimb
Vamos por el camino de Corea del Norte, en el que Trump convoca una reunión de gabinete y da la vuelta a la mesa y todo el mundo tiene que alabarlo. Está en una burbuja en la que no entra ninguna información contradictoria.
cocolisto
“Vamos por el camino de Corea del Norte... ". Lo que hace falta es que Corea del Norte no vaya por el camino de eeuu, un país, adicto a la guerra, a los asesinatos, golpes de estado, intervenciones, secuestros, ataques nucleares y coacciones.
No entiendo las comparativas de estos especialistas sin venir a cuento. O sí.
Find
#5 Sí, que se dediquen solo a someter a su población
cocolisto
#6 Ya lo hacen en eeuu, secuestrando a ciudadanos por el ice, un tipo de SS, matando a ciudadanos que protestan, prohibiendo y persiguiendo a manifestantes...
MiguelDeUnamano
Anderson cree que EEUU está repitiendo ese error catastrófico de inteligencia pensando que acabará con el régimen con una campaña de bombardeos y sostiene que se debe a que Trump está creando un Estado “camino de Corea del Norte” en el que todos tienen que alabarle. “Está en una burbuja en la que no entra ninguna información contradictoria”.

Vistas las decisiones que toma esta versión malvada de Humperdoo, llamarlo "error catastrófico de inteligencia" es quedarse corto.

No…   » ver todo el comentario
angelitoMagno
Si Trump manda tropas a Irán, se meterá un pantano como el de Irak, Afganistan o Vietnam.
Si no manda tropas, podrá debilitar y dañar mucho a Irán, pero no les derrotará. No puedes dominar un territorio solo con bombardeos.

Se ha metido en un fregado enorme, del cual lo más lógico sería salir lo más pronto posible. Intentar vender la muerte del Ayatolá como una victoria e irte. Pero Trump no funciona por lógica.
Don_Pixote
Bueno, igual esta aprendiendo de su amigo Putin y sabe que con controlar un 20% de Iran se lleva la mayoria de los recursos

Claro que tambien deberia aprender que algo que iba para unos meses ya va para media decada  media
KLKManin
El petróleo y el gas están muy localizadas al sur del país. ¿Quién necesita todo Irán? Lo mismo que hizo Saddan se puede repetir.
