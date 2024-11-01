Scott Anderson, experto en Irán: “Si Trump envía soldados, hará que la guerra de Irak parezca un pícnic”

“Vamos por el camino de Corea del Norte. Trump está en una burbuja en la que no entra ninguna información contradictoria”, dice el autor de 'La revolución iraní: una historia de arrogancia, engaño y errores catastróficos'
Lo llevo diciendo desde el principio, desde que Trump tomó posesión de su segundo mandato: está reproduciendo los actos de Adolf Hitler en la Alemania Nazi punto por punto, y este es otro punto más.
No entiendo las comparativas de estos especialistas sin venir a cuento. O sí.
Vistas las decisiones que toma esta versión malvada de Humperdoo, llamarlo "error catastrófico de inteligencia" es quedarse corto.
Si no manda tropas, podrá debilitar y dañar mucho a Irán, pero no les derrotará. No puedes dominar un territorio solo con bombardeos.
Se ha metido en un fregado enorme, del cual lo más lógico sería salir lo más pronto posible. Intentar vender la muerte del Ayatolá como una victoria e irte. Pero Trump no funciona por lógica.
Claro que tambien deberia aprender que algo que iba para unos meses ya va para media decada