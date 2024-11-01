edición general
Sarah Santaolalla desmonta a Rafael Hernando dándole donde más le duele: “Hablando de parejas, la tuya te dejó por Inda”

La analista política le dio un zasca al diputado del PP al asegurar que era un "enchufada" y "que su pareja le pagaba 5000 euros por insultar": "Mientes y participas en la campaña de odio que sufro"

Pacman #1 Pacman *
Hoy, en política de patio de vecinos...

kumo #2 kumo
La auto-nombrada "analista política" que tiene la misma idea de política que un cactus.

minoch4
un cactus tiene más ideas de política q los políticos y no sé quién es esa señora

Macnulti_reencarnado
es esa que sale en telepedro con las tetas ofrecidas.

Enero2025
Ejemplo de manual de la CHONIFICACION de la izquierda.

lordban
Una discusión muy sesuda ¿Y representa que esta es la musa televisiva de la izquierda?

TetraFreak
#5 No. Es una tertuliana mas, que la ponen a caldo desde medios de comunicacion por ser mujer atractiva de izquierdas.

Como si estuvieran llamando a Susana Grito "chupapollas" desde la tertulia politica de la cadena ser

lordban
Pues en menéame veo este nombre varias veces por semana desde hace meses "critican a Santaolalla por x", "machista se mete con Santaolalla", "Santaolalla destruye el argumento derechista de..". Para no ser musa aparece hasta en la sopa, hasta empiezo a creer que ya no estamos en ayuseame...

TetraFreak
acción reacción. La ponen a caldo, pues se fija uno mas en ella.

xuanra2002
#11 Creo que sale en Malas Lenguas (RTVE) y Espejo Público (A3).
Su pareja (Javier Ruiz) lleva Mañaneros en RTVE y Hora 25 de los negocios en la SER.

ombresaco
... y eso quiere decir que la política que defiende Sarah o Rafael es mejor...

Pivorexico
Que tenga cuidado a ver si la va hostiar , como intento en el congreso con Rubalcaba ;

Los alcohólicos son bastante inestables .

Los alcohólicos son bastante inestables .

g3_g3
Menudo nivel!!!

Virusaco
Toma zasca!

Creía que lo de los zascas era muy del 2024.

Salu3

ipanies
El delincuente más chungo de la organización delictiva... Este era el rey en el patio de recreo de su colegio, desde entonces cuesta abajo sin frenos.

YSiguesLeyendo
en serio? el pantuflo les roba las charos a los peperos?

Ludovicio
Cuando el "zasca" sea por hechos políticos me parece bien. Esto es bajar el nivel del debate.

traviesvs_maximvs
El nivel de debate es pésimo.

pirat
Pues puestos a ello, que te dejen por don pantunflo debe doler... y mucho.
Y más a un soberbio como este maleducado.

OTANASIA
¡Joder! ¡A Rafa Hernando por Inda! ¡Qué risas mañaneras! Ya lo dice el refranero, "nunca falta un tiesto para una mierda"

dclunedo
Mitad y mitad pero cobrando la totalidad a nuestra costa. Así también soy yo de izquierdas.......:troll:


