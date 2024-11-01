·
Sara, joven española, sobre su salario: "Mi sueldo es de 600 € y no puedo pagar el alquiler, solo queda vivir el día a día"
Para poder sobrevivir a la vida en Madrid, Sara cuenta con el apoyo de sus padres. Incluso su abuelo, jubilado, le ha dado su paga extra para poder pagar el alquiler.
#3
edgard72
Y... ¿trasladarse a otra ciudad más barata? Veo muchas críticas al madricentrismo, pero nadie hace nada. Hay provincias más asequibles, y
uno no es de donde nace, sino de donde pace.
Sí, he leído el artículo, pero a media jornada no se independiza nadie, ni ahora ni nunca.
3
K
52
#4
EISev
#3
ni a media jornada ni sola
0
K
12
#5
Veo
*
#3
A Dónde?
Antes al menos podías conseguir un alquiler barato en capitales de provincia, aunque hubiera poco trabajo y malo. Aunque las pasaras igualmente putas, eran menos putas.
Pero es que ahora ni eso, sigue habiendo el mismo trabajo, poco y malo, pero con unos precios de la vivienda muchísimo más altos. Al final las pasas igual de putas que en Madrid/Barcelona.
Eso sí, si consigues un buen trabajo es indiscutible que tienes mejor calidad de vida.
1
K
17
#6
taSanás
#3
aquí queremos vivir toda dentro de la m30 por 300€ y punto!
0
K
8
#8
sotillo
#3
¿Con seiscientos euros? Eso no es un sueldo es una puta mierda
0
K
11
#1
NPCMeneaMePersigue
Los trabajadores en España no pueden tener casa, hijos porque hay que sacarle el dinero al british, german, american, expat
Un genocidio
Un genocidio
3
K
44
#2
Natxelas_V
#1
Correcto. O se hacen leyes duras y tajantes para solucionar esto de raíz, o desaparecemos.
0
K
7
#7
taSanás
Esto es un problema de salario. No de vivienda. Con 600 pavos no vives ya en ni tu aparte de Europa.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
Sí, he leído el artículo, pero a media jornada no se independiza nadie, ni ahora ni nunca.
Antes al menos podías conseguir un alquiler barato en capitales de provincia, aunque hubiera poco trabajo y malo. Aunque las pasaras igualmente putas, eran menos putas.
Pero es que ahora ni eso, sigue habiendo el mismo trabajo, poco y malo, pero con unos precios de la vivienda muchísimo más altos. Al final las pasas igual de putas que en Madrid/Barcelona.
Eso sí, si consigues un buen trabajo es indiscutible que tienes mejor calidad de vida.
Un genocidio