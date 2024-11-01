edición general
Sara, joven española, sobre su salario: "Mi sueldo es de 600 € y no puedo pagar el alquiler, solo queda vivir el día a día"

Para poder sobrevivir a la vida en Madrid, Sara cuenta con el apoyo de sus padres. Incluso su abuelo, jubilado, le ha dado su paga extra para poder pagar el alquiler.

edgard72 #3 edgard72
Y... ¿trasladarse a otra ciudad más barata? Veo muchas críticas al madricentrismo, pero nadie hace nada. Hay provincias más asequibles, y uno no es de donde nace, sino de donde pace.

Sí, he leído el artículo, pero a media jornada no se independiza nadie, ni ahora ni nunca.
#4 EISev
#3 ni a media jornada ni sola
Veo #5 Veo *
#3 A Dónde?

Antes al menos podías conseguir un alquiler barato en capitales de provincia, aunque hubiera poco trabajo y malo. Aunque las pasaras igualmente putas, eran menos putas.


Pero es que ahora ni eso, sigue habiendo el mismo trabajo, poco y malo, pero con unos precios de la vivienda muchísimo más altos. Al final las pasas igual de putas que en Madrid/Barcelona.

Eso sí, si consigues un buen trabajo es indiscutible que tienes mejor calidad de vida.
taSanás #6 taSanás
#3 aquí queremos vivir toda dentro de la m30 por 300€ y punto!
sotillo #8 sotillo
#3 ¿Con seiscientos euros? Eso no es un sueldo es una puta mierda
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los trabajadores en España no pueden tener casa, hijos porque hay que sacarle el dinero al british, german, american, expat

Un genocidio
Natxelas_V #2 Natxelas_V
#1 Correcto. O se hacen leyes duras y tajantes para solucionar esto de raíz, o desaparecemos.
taSanás #7 taSanás
Esto es un problema de salario. No de vivienda. Con 600 pavos no vives ya en ni tu aparte de Europa.
