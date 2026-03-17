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Santiago Segura: "Tenemos la suerte de que España siempre ha sido un país muy socialista"

Santiago Segura: "Tenemos la suerte de que España siempre ha sido un país muy socialista"

(Visible en modo lectura). El director madrileño se muestra orgulloso de ciertos privilegios con los que contamos como país. "Tenemos la suerte de que España siempre ha sido un país muy socialista, en el sentido de que poca gente te dice que no está a favor de la educación pública o que no te pidan la tarjeta de crédito si necesitas una ambulancia, como sí que pasa en otros países", asevera.

| etiquetas: santiago segura , suerte , españa , socialista , torrente
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5 comentarios
11 3 1 K 167 ocio
#3 soberao *
Más que socialista hemos sido y seguimos siendo un país que llega a fin de mes con lo justo y por eso tener un colegio público es un alivio para cuadrar las cuentas a fin de mes, pero luego siempre lo mismo, teniendo al colegio bajo mínimos para que los padres que llevan a sus niños al de pago puedan seguir pensando que les están dando una educación mejor que en el público. Las clases sociales y los privilegios no se han perdido.
Es como las inauguraciones de los políticos, cuando una…   » ver todo el comentario
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#1 Barriales *
Con dos cojones Santiago!!!
El Trío Chotis: IDA, NarcoFrijolito y Havaxcal, estan haciendo todo lo posible para que eso no pase.
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javierchiclana #4 javierchiclana *
"Artículo para suscriptores". Muro de pago:  media
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Yoryo #2 Yoryo
Este tipo no esta de promoción de su peli... pues eso, cualquier cosa para llenarse el bolsillo.
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#5 Xoche
Segura hace tiempo que me da muuuuuuucha pereza
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menéame