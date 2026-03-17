Santiago Segura: "Tenemos la suerte de que España siempre ha sido un país muy socialista"

(Visible en modo lectura). El director madrileño se muestra orgulloso de ciertos privilegios con los que contamos como país. "Tenemos la suerte de que España siempre ha sido un país muy socialista, en el sentido de que poca gente te dice que no está a favor de la educación pública o que no te pidan la tarjeta de crédito si necesitas una ambulancia, como sí que pasa en otros países", asevera.