Santa Cruz de Tenerife se prepara ante una eventual erupción volcánica
El alcalde de la capital chicharrera decreta la creación de una comisión técnica para implementar un plan de acción y coordinar recursos
actualidad
#6
neo1999
Qué manía de utilizar la palabra "eventual" en cualquier contexto. No tiene ningún sentido en español aquí.
1
K
21
#8
alfema
#6
Según el
Diccionario panhispánico de dudas
sí es correcto si precede a un sustantivo "erupción" y tiene el sentido de que puede suceder o no.
1
K
20
#4
elTieso
Lees cosas como estas, y las noticias de terremotos que ha habido últimamente allí y a la vez te dicen tranquilo, que no va a pasar nada.
0
K
12
#7
elgranpilaf
#4
Me imagino que estarán intentando que no cunda el pánico
0
K
11
#1
eltxoa
El perro haciendo España grande again!
0
K
10
#2
Meneanauta
#1
España sería más grande y más alta pero ¿qué tiene que ver el perro con esto?
0
K
19
#3
eltxoa
#2
Pues que coincide en su mandato. Era una broma que ya se hacia en la anterior erupción donde la isla creció considerablemente.
0
K
10
#5
Toponotomalasuerte
Hay tiempo de comeeeer, hay tiempo de comeeeer
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
