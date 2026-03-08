edición general
Santa Cruz de Tenerife se prepara ante una eventual erupción volcánica

El alcalde de la capital chicharrera decreta la creación de una comisión técnica para implementar un plan de acción y coordinar recursos

neo1999 #6 neo1999
Qué manía de utilizar la palabra "eventual" en cualquier contexto. No tiene ningún sentido en español aquí.
alfema #8 alfema
#6 Según el Diccionario panhispánico de dudas sí es correcto si precede a un sustantivo "erupción" y tiene el sentido de que puede suceder o no.
elTieso #4 elTieso
Lees cosas como estas, y las noticias de terremotos que ha habido últimamente allí y a la vez te dicen tranquilo, que no va a pasar nada. :-S
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#4 Me imagino que estarán intentando que no cunda el pánico
eltxoa #1 eltxoa
El perro haciendo España grande again!
Meneanauta #2 Meneanauta
#1 España sería más grande y más alta pero ¿qué tiene que ver el perro con esto?
eltxoa #3 eltxoa
#2 Pues que coincide en su mandato. Era una broma que ya se hacia en la anterior erupción donde la isla creció considerablemente. :palm:
#5 Toponotomalasuerte
Hay tiempo de comeeeer, hay tiempo de comeeeer
